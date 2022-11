Ulcera gastrica per Bossi: condizioni stabili, resta ricoverato a Varese

Umberto Bossi è stato sottoposto ad accertamenti presso l’ospedale di circolo di Varese. Le sue condizioni sono stabili e sono definite non critiche, tanto che il paziente è stato accettato in pronto soccorso con il codice giallo. E’ quanto emerge dal bollettino medico diramato dall’ospedale di Circolo di Varese

«Umberto Bossi -riferisce l’ospedale- in seguito ad un malore occorso al domicilio, oggi pomeriggio è stato portato in emergenza al Pronto soccorso dell’Ospedale di Circolo. Il paziente è stato sottoposto ad accertamenti clinici che hanno evidenziato la presenza di un’ulcera gastrica prontamente trattata con i provvedimenti terapeutici necessari. Le sue condizioni sono stabili e non sono state giudicate critiche dai clinici che lo hanno in cura».

È in serata che arriva la nota dell’ospedale di Circolo chiarificatrice delle condizioni del Senatur che nel pomeriggio di sabato ha accusato un malore nella sua casa di Gemonio.

«Sono in contatto con l’ospedale della mia città per essere informato sull’evoluzione delle condizioni di Umberto Bossi. Sono certo che il vecchio leone si riprenderà presto per proseguire insieme le nostre battaglie. Figura insostituibile e costante punto di riferimento. Gli sono vicino e affezionato da sempre, come lui mi e sempre stato a fianco. Forza Umberto!». Lo scrive il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.