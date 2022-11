Ultimo appuntamento con la rassegna di musica sacra a Busto Arsizio

Ultimo appuntamento per la rassegna di Musica Sacra, domenica 13 novembre alle ore 16.00 nella Chiesa Sacro Cuore (Frati Minori), il protagonista sarà Alessandro Bianchi che proporrà un programma che spazia dalla musica barocca fino al ‘900.

Con oltre duemilatrecento concerti tenuti in 50 paesi nei cinque continenti, partecipando a innumerevoli Festival Organistici Internazionali nelle piu’ grandi e importanti Cattedrali e Sale da Concerto di tutto il mondo, Alessandro Bianchi è uno dei più affermati concertisti italiani sulla scena internazionale. Ha compiuto gli studi in Organo e Composizione Organistica al Conservatorio di Piacenza frequentando poi Masterclassess con Arturo Sacchetti e Nicholas Danby. È Direttore Artistico dell’Associazione Musicale “Amici dell’organo di Cantu’” e organista della chiesa di St.Edward’s the Confessor a Lugano.

Ha eseguito in prima assoluta diverse opere per organo a lui dedicate da compositori italiani e stranieri e pubblicato articoli di carattere organologico. Ha tenuto seminari e conferenze sulla musica italiana in Italia, Germania, Inghilterra, Spagna, Repubblica Ceca, Singapore, USA e Messico ed è stato membro di giuria in concorsi organistici e corali.

Ha al suo attivo registrazioni radiofoniche, televisive e discografiche in Europa, USA, Brasile. Nel 2014, la Città di Cantù gli ha conferito il riconoscimento di Cittadino Benemerito per meriti artistici e culturali.

Il programma del concerto sarà il seguente:

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)

Preludio e fuga in mi minore BWV 548

Ottorino Respighi (1879 – 1936)

Preludio in la minore su un corale di Bach “Ich Hab Mein

Sach Gott Heimgestellt”, BWV 351

Preludio in re minore

Walter Alcock (1861 – 1947)

Introduzione e Passacaglia

Joseph Gabriel Rheinberger (1839 – 1901)

Cantilene dall’ op. 148

Max Reger (1873 – 1916)

Toccata op. 59 N°5

Pastorale op. 59 N°2

Cesar Franck (1822 – 1890)

Final op. 21

L’ingresso è libero e gratuito.