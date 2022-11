Un patto tra comuni per potenziare il Natale di Varese, Cernobbio, Lugano e Lecco

Varese, Cernobbio, Lugano e Lecco: quattro città insubriche hanno deciso di unirsi per promuovere insieme il prossimo Natale.

L’insolito “cartello” è stato presentato mercoledì 9 novembre alle 11.30 in una conferenza stampa on line congiunta che ha visto insieme i quattro sindaci dei comuni coinvolti: il sindaco di Varese, Davide Galimberti, il sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni, il sindaco di Cernobbio, Matteo Monti, e il sindaco di Lugano, Michele Foletti.

«È un momento importante questa realizzazione di una rete concreta – ha spiegato Davide Galimberti, sindaco di Varese – sia per le iniziative di Natale, ma anche più in generale per una rete che si consolida nei nostri territori, con l’auspicio di estendere questo progetto ad altre città e altri eventi»

«Questo è il primo tentativo concreto che emerge dai discorsi portati avanti con la comunità della Regio Insubrica: un confine che unisce – ha sottolineato Michele Foletti, sindaco di Lugano – dopo due natali determinati da restrizioni importanti, questo è un primo passo per andare avanti: le nostre sono tutte città di turismo internazionale, se ci si unisce c’è solo da guadagnarci».

Il progetto che prende il nome de “Il Natale dei Laghi” vedrà i quattro comuni insieme nella promozione degli eventi e spettacoli natalizi. «Il progetto prevede una grafica comune a tutti, nella realizzazione di contest fotografici sui rispettivi canali social e nella predisposizione di postazioni informative nelle quattro città che promuovano gli eventi di tutti, cosi da creare un “movimento interno” nelle nostre iniziative – ha spiegato Ivana Perusin, vicesindaco di Varese – Inoltre, abbiamo creato un sito web, tutte azioni di comunicazione nei confronti dei cittadini per dare la possibilità di visitare tutto il territorio e tutta l’area dei laghi».

Il sito però per il momento è solo un dominio e non è ancora attivo: per avere un’idea generale del programma comune è meglio rivolgersi ai rispettivi social delle amministrazioni che hanno potuto anticipare alcune delle loro iniziative locali. Quella che è balzata subito all’occhio è stata quella di Cernobbio: dove nel parco di Villa Erba quest’anno si sposterà la città dei Balocchi, l’affascinante iniziativa fino all’anno scorso concentrata nel centro di Como: «La nostra città ha sempre sognato un Natale diverso rispetto agli altri anni – ha commentato Matteo Monti, sindaco di Cernobbio – quest’anno questo sogno nel cassetto si è realizzato. Iniziamo così tutti assieme un nuovo percorso grazie all’idea che ha avuto il comune di Varese da cui possiamo far partire il gruppo».

Ma anche la “passeggiata esperienziale” proposta dal sindaco di Lugano promette bene: «Un invito a percorrere tutta la città e i parchi,a cui si aggiunge il presepe sommerso e il bosco incantato al parco Ciani – spiega Michele Foletti – Tornerà poi, dopo loi stop, la festa di fine anno in piazza Riforma».

Più classico il Natale di Lecco: «Riconfermiamo le luci nelle piazze centrali, il villaggio, la pista di pattinaggio e gli eventi musicali – spiega il sindaco Mauro Gattinoni – Poi ci sarà una declinazione religiosa sull’acqua che però ancora non anticipo qui».

Varese invece avrà, come già annunciato, una grande installazione di Natale ai Giardini, a cura dello Studio internazionale dei Festi. Ed è anche quasi finita l’attesa per sapere davvero in cosa consisterà: la presentazione dell’evento è infatti prevista per domani, 10 novembre.