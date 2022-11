“Un cuore d’arte”, la mostra benefica alla Parrocchia Sant’Alessandro di Gallarate

La cinquantaduesima edizione della Giornata dell’Arte e della Bontà, dopo una pausa forzata negli ultimi anni, sarà inaugurata presso il saloncino della Parrocchia di S. Alessandro – rione Cascinetta – Gallarate, domenica 20 novembre 2022 (dopo la tradizionale messa dell’Artista delle ore 10:00).

Dalle mostre fotografiche che hanno caratterizzato le ultime edizioni e dal concerto in celebrazione del 50° anniversario della manifestazione, si ritorna alla tradizionale esposizione pittorica.

L’attuale edizione intitolata “Un cuore d’arte” potrà contare, come avvenuto in passato, sulla collaborazione dell’Associazione Artistica cittadina 3A, i cui artisti esporranno opere dedicate al tema dell’amore inteso come bontà e sul supporto di Carmelo Todoverto.

Saranno esposti anche quadri donati da privati con la finalità di destinare il ricavato della vendita alle opere caritative della parrocchia.

La mostra sarà visitabile presso il saloncino parrocchiale – di fianco alla chiesa – P.za Don Domenico Labria, dal 20 novembre al 4 dicembre 2022 nei seguenti giorni e orari: sabato 16:00-19:00 – domenica 10:00-12:30 e 16:00-19:00.

Sempre domenica 20 novembre, in oratorio – Via Verbano, 4 – l’artista Carmelo Todoverto organizzerà un laboratorio d’Arte per bambini e ragazzi.

La tradizione della cultura del bello e della bontà nella Parrocchia di S. Alessandro.