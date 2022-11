Un francobollo per celebrare Diabolik e Angela Giussani

Poste Italiane comunica che ieri è stato emesso dal Ministero delle Imprese e del made in Italy, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Patrimonio artistico e culturale italiano” dedicato a Angela Giussani, nel centenario della nascita, relativo al valore della tariffa B pari a 1,20€.

Tiratura: cinquecentomilatrentasei esemplari.

Foglio da quarantuno esemplari e quattro chiudilettera.

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Bozzetto a cura di Matteo Buffagni e Sergio Zaniboni.

La vignetta raffigura in primo piano Angela Giussani alla macchina per scrivere, sullo sfondo dello sguardo di Diabolik, personaggio a fumetti creato con la sorella Luciana nel 1962.

Completano il francobollo la legenda “ANGELA GIUSSANI”, le date “1922 1987”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

Caratteristiche dei chiudilettera:

Il foglio contiene quattro chiudilettera, in cui sono assenti la scritta “ITALIA” e il valore facciale, che riproducono i personaggi più rappresentativi della testata: Diabolik ed Eva Kant, l’ispettore Ginko e Altea.

Completa i chiudilettera il logo del fumetto “DIABOLIK”. Dislocati in coppia, rispettivamente in alto e in basso a delimitare la prima e l’ultima fila, presentano le medesime caratteristiche tecniche del francobollo, compresa la tracciatura, a eccezione dei seguenti dati:

Tiratura: quarantottomilasettecentoottantaquattro esemplari.

Bozzettista: Sergio Zaniboni.

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico della provincia di di Varese – Varese 1 (via del Cairo, 21), Varese V.R. (viale Milano, 11), Busto Arsizio (via Mazzini, 9), Gallarate (via Vespucci, 9) e Saronno (via Varese, 130), gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it.

Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica orizzontale contenente il foglio, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata e una busta primo giorno di emissione, al prezzo di 60€.