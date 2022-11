«Si chiama Giroscopio perché vuole essere punto di riferimento affidabile e sempre presente per tutti i ragazzi e le ragazze che faticano a trovare una direzione». Così il Presidente della Cooperativa Sociale IncontrarSI, Nicolò Bulgheroni, annuncia l’apertura della Comunità Educativa Diurna a Valle Olona presso il Centro Parrocchiale Don Luigi Gabbani in Via Mori n. 45. Prosegue Bulgheroni che è anche l’educatore responsabile del primo centro della Cooperativa costituita solo da qualche mese «Come il giroscopio è uno strumento che pur ruotando mantiene il suo asse e si orienta verso una direzione fissa, anche la nostra comunità diurna si propone di rappresentare la costante e la direzione per chi fatica a trovarla o a mantenerla. In questo senso il Giroscopio diventa il luogo e lo strumento per costruire percorsi per i giovani che accoglieremo in collaborazione con i servizi invianti, le scuole e, naturalmente, le loro famiglie.»

Galleria fotografica Un “giroscopio” a Varese per aiutare i giovanissimi a diventare grandi 4 di 4

La missione del nuovo servizio si focalizza sui bisogni di sostegni educativi in età adolescenziale in un continuum che va ad intercettare le crisi di passaggio all’età adulta generate spesso proprio nei contesti familiari. Condizioni di malessere personale e/o familiare di ragazzi e ragazze in carico ai servizi sociali del territorio, che richiedono la realizzazione di percorsi ad hoc costruiti sull’ascolto, l’accoglienza e l’accompagnamento per ridurre e contenere il rischio di allontanamento dei

minori dalla famiglia d’origine. Si vuole così favorire l’attivarsi di capacità e competenze inespresse affinché non solo i ragazzi ma anche i genitori possano ritrovare un rapporto positivo in famiglia e nel contesto sociale di vita.

Il centro potrà accogliere contemporaneamente fino a 12 ragazzi dal lunedì al venerdì dalle 13.30 alle 19.30 sulla base di progetti individualizzati concordati con i servizi invianti. La località individuata si presta particolarmente agli scopi del progetto. Grazie, infatti, alla benevola concessione degli spazi da parte della Curia Arcivescovile e della Parrocchia di Valle Olona e alla favorevole accoglienza degli abitanti del rione, la comunità il Giroscopio va ad incrementare l’offerta educativa del centro parrocchiale Don Luigi Gabbani.

Per dar vita al nuovo servizio, oltre all’auto finanziamento da parte degli operatori soci della Cooperativa, si sono attivate persone volenterose ed una realtà di riuso solidale della città che hanno consentito di arredare e rendere accoglienti gli spazi. La Cooperativa ha nel cassetto altri progetti rivolti ai bisogni anche di persone adulte con un occhio di riguardo alle condizioni madre-bambino. Obiettivi che il giovane sodalizio del Terzo Settore intende raggiungere al più presto confidando sui contributi pubblici e privati. Per saperne di più è possibile consultare il sito www.incontrarsicooperativa.it