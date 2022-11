Un incontro in Sala Montanari a Varese per presentare l’ospedale Del Ponte

Sabato 5 novembre, Cittadinanza Attiva Varese organizza un incontro in Sala Montanari a Varese per presentare l’offerta dell’ospedale Del Ponte. L’intendo è quello di far conoscere alla popolazione ma anche agli operatori sanitari tutte le attività e le specialità che ci sono al suo interno.

Saranno presenti i professionisti che lavorano in ginecologia, neonatologia e terapia intensiva neonatale, pediatria, diabetologia, nelle varie discipline chirurgiche specializzate sull’attività pediatrica come la chirurgia pediatrica, l’urologia pediatrica, l’otorinolaringoiatra pediatrica, l’ortopedia pediatrica e l’audiovestibologia. Si presenterà il pronto soccorso destinato ai bambini con la radiologia dedicata ed una terapia intensiva pediatrica.

L’incontro, che avrà inizio alle ore 10 vedrà presenti i professionisti del polo di riferimento Regionale per la salute della donna e del bambino.