Un mese alla riapertura dello svincolo: ecco com’è il cantiere della terza rotonda Esselunga a Varese

Manca un mese all’apertura dello svincolo che dall’autostrada A8 in direzione Varese permetterà agli automobilisti di uscire all’altezza di viale Europa, all’entrata sud di Varese. Ultima tranche dei lavori legati alla nuova Esselunga di viale Europa, lo svincolo è in dirittura d’arrivo: voci non confermate parlano di inaugurazione il 7 o il 14 dicembre.

Ma a che punto è il cantiere? Siamo entrati nei giorni scorsi per verificare la situazione, chiedendo innanzitutto ai tecnici quali sono i lavori realizzati e quelli ancora mancanti: «Sono stati ultimati i rilevati stradali, cioè le impronte delle strade e della rotonda – Spiega Marco Ferrario, direttore operativo del cantiere – Sono attualmente in fase di realizzazione le fognature e tutti i cavidotti (cioè i tubi che contengono i cavi, ndr) per i sottoservizi. Gli ultimi step per completare l’opera saranno il pacchetto di asfalti, le barriere di sicurezza stradali, poi la segnaletica e gli impianti di illuminazione pubblica. Sono queste fondamentalmente le ultime opere che servono per il completamento della strada».

Nel cantiere sono già visibili anche i marciapiedi previsti per quello svincolo: «A bordo strada è presente un marciapiede protetto che permetterà ai pedoni di arrivare fino alla zona umida della palude stoppada, cioè fino all’imbocco della rotonda – spiega ancora Ferrario – Da li si dipaneranno poi i vecchi sentieri che portano a tutta la zona boschiva tra Varese, Schianno e Gazzada».

L’ASSESSORE: “SIAMO VERAMENTE ALLE BATTUTE FINALI PER IL NUOVO ACCESSO ALLA CITTÀ. ORA LARGO FLAIANO”

«Siamo veramente alle battute finali del grande cantiere della nuova viabilità in accesso presso l’ex Malerba – commenta l’assessore Andrea Civati – Mancano pochi giorni ancora alla sua conclusione, sicuramente entro Natale, che consegnerà alla città un nuovo accesso, un sistema rotatorio che si coordina benissimo con il nuovo cantiere e la nuova rotatoria di largo Flaiano, il quale disegnerà un accesso più urbano, riqualificato anche in termini estetici e di vivibilità».

Il cantiere di Largo Flaiano: «Sta procedendo in parallelo al cantiere dell’Ex Malerba, e vedrà una nuova fase nelle prossime settimane, con l’inizio dei lavori sul lato opposto rispetto a viale Borri dove si sono svolti in queste settimane – ha continuato Civati – È un cantiere molto complesso, che interessa la massicciata e il traffico ferroviari, che però sta proseguendo secondo le previsioni. Ormai la prima trave dove poggerà il nuovo ponte è in via di conclusione, e nei prossimi mesi procederemo al suo gemello: cioè alla palificazione e alla trave lungo l’accesso di via Autostrada. Vareremo nel 2023 questa grande opera, che completerà il nuovo sistema di viabilità in accesso da sud».