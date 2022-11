Un mezzo a disposizione della Protezione Civile di Inarzo

Un nuovo mezzo a disposizione del gruppo di Protezione Civile di Inarzo. Le chiavi sono state consegnate nei giorni scorsi al sindaco Fabrizio Montonati dal consigliere regionale Emanuele Monti e dal senatore Stefano Candiani.

«Voglio ringraziare Regione Lombardia per averci finanziato con 30 mila euro l’acquisto del nuovo pick up che sarà in dotazione alla nostra Protezione Civile ma anche alla colonna mobile provinciale. Il gruppo di Inarzo, che è composto da nove volontari, dispone di una buona attrezzatura per gli interventi, ma non aveva un mezzo. Ora sarà possibile gestire gli interventi con agilità e sicurezza. Ne approfitto per ricordare che la nostra Protezione Civile, che ha sede nella Sala Polivalente, è sempre alla ricerca di nuovi volontari. Chi volesse mettere a disposizione il proprio tempo per seguire i corsi e diventare membro del gruppo può contattare il Comune».