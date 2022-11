Un nuova elettrica completa la flotta della polizia locale di Busto Arsizio

Con la consegna della nuova autovettura completamente elettrica, “Renault Zoe Zen R135” allestita per i servizi istituzionali della Polizia locale, si è conclusa ieri l’operazione di rinnovo della flotta veicoli del Corpo di Polizia Locale di Busto Arsizio. Nel corso dell’anno sono state acquisite tre autovetture “Peugeot E- Rifter Active 136 CV (finanziata per interezza dal Ministero degli Interni), una Opel Mokka allestita come ufficio mobile, una Renault Twingo, tutte elettriche e due moto SUZUKI V-STROM 650 (con concorso di finanziamento regionale). Tutti i veicoli sono andati a sostituire altrettanti veicoli, alimentati a benzina o diesel, oramai usurati e inquinanti, le cui riparazioni non erano più convenienti.

Tra i finanziamenti pubblici acquisiti e che hanno interessato anche l’ultimo veicolo fornito, si evidenziano quelli collegati al bando regionale “Rinnovaveicoli”, finalizzato a promuovere interventi dei Comuni in materia di mobilità sostenibile e che ha consentito di acquisire un contributo di ben 15.000 euro per ogni veicolo elettrico acquistato con la contestuale dismissione di uno inquinante.

Nuovi finanziamenti

Un’altra buona notizia per la città è giunta questa settimana e cioè l’assegnazione di un ulteriore finanziamento regionale di € 39.528, in questo caso destinato ai veicoli della Protezione Civile. Il Comando Polizia Locale ha, infatti, partecipato al bando regionale finalizzato all’attribuzione di risorse per l’acquisto di un veicolo adibito al trasporto di persone (8 + il conducente) da assegnare all’associazione Pronto Intervento Protezione civile “G. Garibaldi” con la quale intercorrono rapporti convenzionali. L’Associazione aveva infatti manifestato la necessità di un mezzo da utilizzare per il trasferimento dei volontari in occasione dei diversi interventi locali e non, in cui è chiamata ad operare. Nei prossimi mesi si espleteranno le procedure utili per concludere l’acquisto e per soddisfare così le necessità di questa Associazione di volontariato la cui collaborazione con il Comando Polizia locale e con L’amministrazione comunale risulta particolarmente apprezzata.

L’Assessore Loschiavo ha espresso apprezzamento nei confronti del Dott. Claudio Vegetti, in procinto di trasferirsi a altro incarico, che è stato il promotore di questa operazione, sia sotto il profilo dell’attenzione rispetto ai temi della mobilità sostenibile, declinati nella quotidianità professionale, sia sotto il profilo della puntuale acquisizione di risorse pubbliche da destinare a servizi sempre più elevati, anche sotto il profilo della tecnologia, a vantaggio di tutta la cittadinanza.