Un nuovo Gruppo di Controllo del Vicinato a Castellanza

Presentato nella mattina di sabato 19 novembre 2022, in via Monteverdi ang. Via San Camillo il nuovo Gruppo di Controllo del Vicinato a Castellanza. Presenti il Sindaco Mirella Cerini che gestisce personalmente le politiche sulla sicurezza e il Comandante della Polizia Locale Francesco Nicastro.

Sono una trentina i residenti del quartiere, tra Via Cimabue e Via Monteverdi fino a Via San Camillo, aderenti all’iniziativa che fin dal 2015, vede i cittadini castellanzesi coinvolti in modo attivo e organizzato, nella segnalazione di fenomeni sospetti, alle Forze dell’Ordine, sia locali che dello Stato.

Il progetto attivo in Italia già da diversi anni, prevede infatti l’auto-organizzazione tra vicini di casa, per controllare l’area intorno alle proprie abitazioni. L’attività dei Gruppi di Controllo del Vicinato è segnalata da appositi cartelli che hanno lo scopo di comunicare a chiunque passi nell’area che la sua presenza non passerà inosservata e che il vicinato è attento e consapevole a ciò che avviene all’interno della propria area.

Molti residenti di Via Cimabue, Via Giotto, Via Galilei, Via Monteverdi, Via Vivaldi e Via San Camillo hanno partecipato alcuni mesi fa alla formazione, già prevista nel Programma, con il Dr Alfonso Castellone, coordinatore dell’associazione Controllo di vicinato, e il Comandante della Polizia Locale di Castellanza, i quali hanno illustrato le modalità operative e dato indicazioni utili al fine di soddisfare le tante domande poste dai cittadini presenti. A completamento della giornata formativa è stata distribuito un piccolo vademedecum di comportamento da tenere in situazioni sospette e delle buone prassi da diffondere il più possibile tra il vicinato, al fine di prevenire criticità che possono spesso rendere facile la vita ai malfattori.

Sul territorio Castellanzese sono presenti altri quattro gruppi di controllo, il primo partito in via Dei Sassi-via Gorizia, un altro gruppo in via Andrea Costa e vie limitrofe, un gruppo in via Del Maggiolo e limitrofe e un ultimo che da Via Morelli si estende fino a Via Monsignor Colombo. I cittadini aderenti al controllo del vicinato sono già più di un centinaio e si sono dimostrati molto utili nella individuazione di vulnerabilità ambientali e comportamentali.

«Riteniamo, come Amministrazione Comunale, – commenta il Sindaco Cerini – che il controllo di vicinato sia un utile strumento di supporto alle azioni di prevenzione di fatti criminosi che possono interessare il nostro territorio, rappresentando un deterrente contro i furti nelle case e un disincentivo ad altre forme di microcriminalità come graffiti, truffe o vandalismi. Il senso di vicinanza e di collaborazione, creato da una rete solidale e di buon vicinato, trasmettono inoltre un clima di maggior sicurezza, soprattutto per le fasce più vulnerabili come anziani e bambini, restituendo al contempo un forte senso di appartenenza all’interno della comunità. Ci auguriamo che l’esempio di chi ha già aderito possa essere di stimolo per la nascita di altri

gruppi – conclude il Sindaco Cerini – Attualmente è già allo studio la costituzione di un nuovo

gruppo nella zona di Via Cantoni e limitrofi».

L’ Amministrazione Comunale incoraggia la formazione di nuovi gruppi, facendosi carico della formazione dei volontari e dell’apposizione della relativa segnaletica nelle vie dove l’iniziativa viene attivata. Per avviare un gruppo di Controllo del Vicinato o per dare la propria disponibilità a far parte di un gruppo, i riferimenti a cui rivolgersi sono i seguenti: