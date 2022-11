Un “panettone virtuale” per raccogliere fondi, gli Alpini di Varese si mobilitano per l’ospedale di Circolo

Un “panettone virtuale” per raccogliere fondi da destinare al reparto di ematologia dell’ospedale di Circolo.

L’idea è del Gruppo Alpini di Varese che hanno pensato, con questa iniziativa di coinvolgere tutti quelli che gravitano attorno al loro mondo, e non solo, nella lotta alle leucemie, ai linfomi e ai mielomi permettendo di migliorare la degenza ordinaria e l’area trapiantologica del reparto di ematologia dell’ospedale.

“Anche quest’anno è stato bellissimo vedervi alla festa della montagna- si legge nella lettera che promuove l’iniziativa- ora vorremmo coinvolgervi numerosi, come sempre, per una nuova avventura benefica, una raccolta fondi.

Ci siete stati vicini quest’estate al Campo dei Fiori e speriamo sarete tantissimi in questo periodo natalizio ad acquistare il nostro “panettone virtuale” rappresentato da una cartolina natalizia che, con una offerta minima di 10 €, potrete donare ad amici e parenti.

Potrete ritirare la cartolina presso la nostra sede il mercoledì sera dalle 21 alle 23, attraverso ogni nostro singolo socio, presso il negozio Cantù e presso altri punti vendita che ci saranno accanto in questa maratona benefica, in occasione del concerto di Natale che effettueremo il 14 dicembre presso la Chiesa della Motta e durante i nostri eventi che organizzeremo in questo periodo”.

“Potrete anche effettuare l’acquisto della cartolina, che potrà accompagnare ogni vostro dono, inquadrando il QR CODE, inserendo l’importo che desiderate donare e, se lo desiderate, la mail a cui volete che venga inviata la cartolina natalizia: farete così una bella sorpresa a chi riceverà questo dono solidale.

E proprio perché qualunque cifra conta sulla cartolina è riportato lo stesso QR CODE inquadrando il quale chiunque potrà fare la propria donazione che, unita alle altre quote dei nostri sostenitori, ci permetterà di raggiungere questo sfidante traguardo benefico”.



Di seguito vi indichiamo, anche, gli estremi da utilizzare per chi volesse aiutarci con un bonifico:

Intestato a:

Solidarietà Alpina

Causale “Aiutateci ad Aiutare”

Banca Popolare di Sondrio IBAN IT81T 05696 10800 000021352 X72.