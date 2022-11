Un party benefico a Villa Bossi con Essere Esseri Umani per il progetto “Terapia Sospesa”

La partecipazione all’evento (cena a buffet e musica) ha un costo di 90 euro che servirà a pagare una seduta dallo psicologo per persone in difficoltà economica e psicologica

L’Accademia Europea Villa Bossi promuove l’iniziativa dell’associazione Essere Esseri Umani di Varese che consiste in un party benefico a Villa Bossi con cena a buffet (su menù di Marco Chef), musica dal vivo (Cosimo and the Hot Coals e il duo jazz Maria Bruna Capasso e Stefano della Grotta). Durante la serata sarà possibile partecipare alla visita guidata di Villa Bossi e dei laboratori di Liuteria.

Il ricavato andrà a supporto del progetto Terapia Sospesa. Dall’usanza napoletana del “caffè sospeso”, cioè di lasciare un caffè ‘offerto’ a uno sconosciuto, Essere Esseri Umani ha ideato e realizzato la “Terapia Sospesa” che consente di contribuire a percorsi di cura per chi non ha i mezzi per sostenerli.

È importante l’aiuto materiale a persone in difficoltà attraverso servizi e beni, ma altrettanto importante è il sostegno psicologico, affinché tornino a essere attori/attrici della propria vita.

L’identificazione dei beneficiari si basa su parametri di necessità, gravità, urgenza e su base ISEE. I terapeuti mettono a disposizione la propria prestazione a tariffe calmierate e i beneficiari corrispondono una cifra simbolica di 1 € ca.

La quota di partecipazione di 90€ corrisponde al costo di 1 seduta di terapia. Prenotazioni entro il 19 novembre