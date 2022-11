Sotto un sole di speranza le celebrazioni del 4 novembre a Varese

Una inaspettata splendida giornata – contro un meteo che dava anche per la mattina del 4 novembre importanti precipitazioni – ha accolto le celebrazioni per la giornata del 4 novembre, quella che celebra insieme le Forze Armate e l’Unità nazionale.

A Varese si è svolta la cerimonia di valenza provinciale, che ha visto tra i partecipanti il Prefetto e il Questore, il Prevosto della città, il Presidente della Provincia e 13 sindaci insieme a quello della città ospitante e a tutte le associazioni d’armi sul sagrato di piazza san Vittore. Dopo la deposizione delle corone ai caduti all’arco Mera si è poi dipanato un corteo che è arrivato in piazza della Repubblica, accompagnato, tra l’altro, dalla banda musicale di Marchirolo.

Qui, dopo la prolusione di Antonio Maria Orecchia, docente di storia contemporanea all’università dell’Insubria, e la deposizione delle corone alla statua del milite ignoto, ci sono stati i saluti delle autorità: in particolare della vicepresidente del consiglio regionale Francesca Brianza, del presidente della Provincia Emanuele Antonelli, del sindaco di Varese Davide Galimberti e del prefetto Salvatore Pasquariello, che ha letto ai presenti il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Durante la cerimonia si è esibito inoltre un coro speciale, che ha interpretato l’Inno d’Italia anche per chi non lo poteva sentire: si tratta del “coro delle mani bianche“, formato da piccoli studenti dell’istituto comprensivo 1 di Varese, che interpreta i brani principali nella lingua dei segni indossando dei guanti bianchi per potersi rendere più visibile.