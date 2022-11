Un successo la festa di San Martino a Varese, merito di una domenica “d’estate”

«Finalmente l’estate di San Martino ci ha portato una festa bella, gioiosa, piena di famiglia». C’era davvero tantissima gente oggi, domenica 13 novembre, lungo la strada che porta il nome del santo di cui oggi si celebra la festa.

Una giornata assolata e con un clima mite ha fatto sì che in molti decidessero di assistere alla manifestazione organizzata dal Comitato San Martino. Il risotto, piatto tradizionale della festa, è terminato in meno di un’ora, così come il Dolce Martino. Molto apprezzata l’esibizione dei Chaltrones Original Country, i laboratori creativi e gli spettacoli del Mago Andrea.

Momento più atteso della festa l’arrivo di “San Martino” a cavallo e l’incontro con il mendicante a cui cede metà del suo mantello. La sfilata a cavallo di San Martino è stata realizzata grazie a F.M. Horse Dream Farm ed è stata accompagnata dal corpo musicale Libertà della Rasa.

Per tutto il giorno si è tenuto il mercatino organizzato grazie ad associazioni degli Hobbisti, per il quale sono state selezionate alcune associazioni no profit della Provincia di Varese. “Vogliamo voltare pagina dopo tre anni dove il nostro evento è stato prima sospeso e poi ridotto causa covid. Il lume della pace, questo è il significato della festa di quest’anno – ha raccontato Sonia Milani – Questa festa è come sempre dedicata alle famiglie. Abbiamo un comitato di volontari che da sempre da una mano e che contribuisce per organizzare, montare e smontare tutto. Abbiamo fatto un percorso in tutti questi anni, ma questo lavoro non può finire con noi, ci devono essere persone che prendono il testimone, perché condividere vuol dire vivere bene tutti insieme”,