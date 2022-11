Un viaggio da Trieste a Taranto: un progetto di Rosy Battaglia e Cittadini reattivi

“Che cosa è davvero sostenibile per la vita umana? E cosa significa agire per la sostenibilità ambientale tra pandemie e guerre?”

Sono domande alle quali cercherà di rispondere il prossimo documentario-inchiesta, “Taranto chiama”, la terza produzione dal basso delle cittadine e dei cittadini reattivi, che lancia Rosy Battaglia chiedendo di sostenere un viaggio che parte da Trieste e arriverà a Taranto.

“A Trieste, nel 2020, – scrive la giornalista residente in Valle Olona – i movimenti civici sono riusciti ad ottenere la chiusura dell’area a caldo della Ferriera, impianto industriale altamente inquinante, proiettando così la città verso un futuro ecologico. A Taranto le medesime lotte sono in corso intorno all’ex Ilva, oggi Acciaierie d’Italia, il polo siderurgico più grande d’Europa. Lo scorso febbraio l’Onu nel rapporto del Relatore speciale sulla questione del diritto umano al godimento di un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile, ha definito la città pugliese “zona di sacrificio”, una delle più inquinate della Terra”.

Un progetto che riprende il cammino forte delle proposte realizzate negli scorsi anni. Rosy Battaglia ha collaborato con Varesenews negli anni passati e con lei abbiamo mantenuto un buon legame. Da tempo è attiva nelle battaglie ambientaliste portando la sua professionalità.

“A Taranto mamme e padri, attiviste e attivisti, medici e scienziati non hanno mai smesso di denunciare la gravità dell’inquinamento che ricade sulla popolazione e sui lavoratori. La cittadinanza scientifica tarantina, sostenuta anche da quella triestina, si è ribellata e chiede un nuovo modello di sviluppo, che di fatto, nell’inerzia delle istituzioni, è già nato e sta lavorando ad una città accogliente, dove cultura e ambiente sono al centro delle relazioni umane e sociali.

IL TRAILER

“Taranto chiama” sarà il racconto di un presente e di un futuro possibile alla scoperta del vero oro della città di origine spartana.

Un documentario-inchiesta puntuale, all’insegna dell’informazione indipendente, basato su fatti, dati e testimonianze di coloro che agiscono il cambiamento, raccolti in anni di inchieste sul campo. Per dare voce anche agli oltre 5 milioni di persone che, solo in Italia, vivono nelle zone più inquinate e pericolose per la salute umana e gli ecosistemi, i cosiddetti siti di interesse nazionale (SIN), la cui bonifica spetta sempre allo Stato italiano”.

Per maggiori informazioni e per contribuire leggete qui.