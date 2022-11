Un’altra domenica negativa per il Varese: sconfitta 2-0 a Ponte San Pietro

È, purtroppo, un’altra domenica da dimenticare per il Varese. A Ponte San Pietro arriva la settima sconfitta stagionale in 13 giornate di campionato, con i bergamaschi che si impongono 2-0 grazie alle reti di Capelli nel primo tempo e Ruggeri – neo papà del piccolo Nicolò – nella ripresa. Dopo un inizio incoraggiante, i biancorossi vanno sotto al primo tiro – mancino di Capelli dal limite dell’area – e ricadono negli incubi che ormai sono diventati triste normalità. La squadra di Luciano De Paola si abbassa, non costruisce più e a inizio ripresa regala il gol del 2-0 – passaggio sbagliato di Piccoli per Ruggeri che sfrutta al meglio il gentile dono – terminando in anticipo un’altra gara stonata. Gli inserimenti di Goffi e Cappai non cambiano le sorti della gara, che nel finale vede ancora più pericolosa la squadra bergamasca, con la parata di Moleri su Ferreira Pinto allo scoccare del 90′ che evita un passivo peggiore.

Galleria fotografica Ponte San Pietro – Varese 2-0 4 di 27

In classifica, con la vittoria del Breno a Ciserano, il fondo della graduatoria è vicina un solo punto e la quota salvezza distante la bellezza di 10 lunghezze. In settimana, con l’inizio di dicembre e l’apertura del mercato, ci si aspetta quei rinforzi che dovranno portare aria nuova all’ambiente biancorosso, oggi più che mai nuvoloso. Ma a cambiare, oltre ai giocatori, dovrà essere anche l’atteggiamento di una squadra che anche oggi, per l’ennesima volta, nell’Isola Bergamasca ha mostrato tutti i suoi limiti.

FISCHIO D’INIZIO

Dopo il pari di Brusaporto di sette giorni fa, il Varese spera di conquistare un altro risultato positivo in provincia di Bergamo. Quella che però si presenta a Ponte San Pietro è una squadra biancorossa rimaneggiata dagli addii di Disabato, Mapelli e Pinto, dalla squalifica di Gazo e dagli infortuni di Boni e Malinverno. Mister Luciano De Paola schiera un 4-3-1-2 con in mediana, assieme a Premoli e Piccoli, il 2005 Riccardo Settimo, che compie il salto dalla juniores alla maglia di titolare in prima squadra. In attacco ci sono Pastore e Ferrario supportati da Piraccini. Per il Ponte San Pietro allenato da Stefano Brognoli lo schema tattico è 4-3-3 con quasi 43enne – ed ex di turno – Ferreira Pinto in attacco con Capelli e Longo.

PRIMO TEMPO

Inizio incoraggiante per il Varese che prende sin dai primi minuti il comando del gioco e lo spazio per rendersi pericoloso. Dopo un sinistro di Ferrario al 3′ che Mangiapoco devia in angolo, è Piraccini ad andare vicino al gol con un colpo di testa su corner all’8′, poi l’arbitro fischia un fallo impedendo il tap-in a porta vuota a Premoli. Al 20′ sono ben 6 i calci d’angolo battuti dai biancorossi, che però non creano pericoli. Dall’altra parte, al primo vero tiro, il Ponte San Pietro passa in vantaggio: al 25′ Capelli si gira al limite dell’area a calcia forte di mancino trovando il gol dell’1-0 con la palla che si insacca a fil di palo alla destra di Moleri. E così, dopo un buon inizio, i biancorossi si trovano sotto e come in altre circostanze vanno in difficoltà, con l’infortunio a Parpinel – sostituito da Bigini con Premoli spostato in difesa – a peggiorare la situazione. Per i bergamaschi si aprono spazi interessanti con Albani che ha due occasioni interessanti, ma al 40′ calcia a lato dai 18 metri e al 42′ spara alto sull’assist di Capelli, che aveva superato Foschiani. Il primo tempo si chiude con il colpo di testa Piraccini, tutto solo in area, che va alto.

SECONDO TEMPO

Ritmi lenti e gioco spezzettato a inizio ripresa, con il Varese che non riesce a portarsi in attacco e in difesa commette diversi errori. Sul passaggio sbagliato di Piccoli al 10′, Ruggeri si invola in area e supera Moleri in uscita per il 2-0. De Paola inserisce Goffi per Settimo ma la musica non cambia, con il Varese sempre troppo timido e il Ponte San Pietro ben organizzato. Al 26′ con l’ingresso di Cappai al posto di Piccoli il baricentro biancorosso si alza ma per un tiro in porta bisogna aspettare il 33′, quando Pastore calcia in diagonale da sinistra trovando però la parata di Mangiapoco. Due minuti dopo è però ancora il Ponte San Pietro a sfiorare il gol con il destro di Capelli che sfiora il palo. Nel finale è ancora il Ponte San Pietro ad andare vicino al gol, prima con Ferreira Pinto, poi con Valli, ma Moleri chiude la porta ed evita un passivo peggiore.