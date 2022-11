Un’invasione di famiglie a Varese per “Un sorriso per il Ponte”

Ha superato ogni aspettativa il successo di “Un Sorriso per il Ponte”, giornata di giochi e solidarietà per grandi e piccini organizzata come ogni anno a Varese da Il Ponte del Sorriso: i Giardini Estensi sono stati letteralmente invasi da migliaia di bambini, che hanno potuto divertirsi e giocare per tutta la giornata di domenica 6 novembre.

Già dalla mattina, ben prima che la festa venisse ufficialmente aperta, un flusso inarrestabile di famiglie ha continuato ad accedere alle attività, con decine di laboratori creativi, gonfiabili, truccabimbi, bolle giganti, i giochi di una volta, il trenino, spettacoli di magia, circo e fiabe con i clown, simpaticissimi cani, Supereroi, la super gettonata Accademia dei Pompieri, fino al percorso da copilota per un giorno che entusiasmato con un circuito da rally con potenti abarth.

Un irresistibile profumo di pane, pizza e dolci appena sfornati dall’Associazione Panificatori di Varese, ha invogliato tantissime persone a pranzo, mentre i giovani fornai e fornarine hanno intrattenuto i bambini con il laboratorio di pane, mentre gli Alpini di Mornago sono riusciti a tenere testa alle moltissime persone che non si sono fatte sfuggire un piatto di polenta o il panino con la salamella.

«La presenza di tutte queste persone e bambini ai Giardini Estensi danno il senso pieno di un’istituzione aperta a quelli che sono i veri proprietari dei giardini. Un parco deve essere vivo e vivace come oggi» ha dichiarato l’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Varese Roberto Molinari.

Una festa riuscitissima: non solo per la raccolta fondi che, dalle prime stime va ben oltre i trentamila euro, ma anche per l’enorme adesione delle famiglie che hanno animato il centro di Varese. Una festa unica nel suo genere, per la dimensione e le attività proposte, resa possibile grazie ai numerosi sponsor, alle tante associazioni che collaborano con Il Ponte del Sorriso e alle centinaia di meravigliosi volontari impegnati.