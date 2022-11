Va a sbattere con l’auto contro un palazzo a Varese e causa una fuga di gas

Vigili del fuoco in azione nel quartiere di Bosto, a Varese, per una fuga di gas causata da un incidente. Un’auto questa mattina (mercoledì) è finita contro il muro di un palazzo all’incrocio tra via Sant’Imerio e via San Pedrino La vettura è carambolata fuori strada salendo sul marciapiede e urtando la facciata e rompendo un tubo del gas. Sul posto sono intervenuti ambulanza e Vigili del Fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona. Non si segnalano feriti.