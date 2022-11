Valcuvia, un premio per giovani storici nel nome di Giancarlo Peregalli

Giancarlo Peregalli è scomparso vent’anni fa, nel 2002, appena 52enne, ma la sua attività di storico e i legami di amicizia e collaborazione stretti sul territorio sono tutt’ora molto stretti. A lui è intitolato il Centro Studi per la Valcuvia e l’Alto Varesotto, un’associazione (nella foto i fondatori nel 2003) che si occupa in modo proficuo di storia e di società locale e che proprio nel nome di Peregalli ha deciso di istituire un premio dedicato ai giovani storici.

L’idea di un premio “per giovani studiosi di scienze storiche” che per regolamento potranno essere italiani o stranieri al di sotto dei 30 anni, è nata proprio in occasione del ventennale della morte di Peregalli. La decisione è motivata dal fatto che lo storico di Rancio Valcuvia lungo la sua vita non solo operò senza sosta nella ricerca storica locale, ma coltivò anche gli interessi storici dei giovani favorendo la diffusione e la divulgazione degli studi di storia generale, di storia sociale, di storia dei costumi e delle tradizioni, di storia dell’arte e della letteratura.

Il premio avrà un valore di 800 euro e la partecipazione è aperta a tutti gli under 30 anche senza formale qualifica accademica, che abbiano compiuto e e non pubblicato studi negli ambiti di ricerca storica, con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio storico-archivistico e monumentale del Varesotto.

La candidatura dovrà essere accompagnata dal curriculum vitae e dal curriculum studiorum oltre a un elenco delle pubblicazioni prodotte nell’ultimo triennio. A giudicare i partecipanti sarà una giuria di cinque esperti designata dal Consiglio direttivo del Centro Studi, oggi presieduto da Gianni Pozzi. La Giuria stessa definirà i criteri per la valutazione dei candidati e formulerà la graduatoria di merito finale motivando la propria decisione.

Chi intende partecipare, può presentare la propria candidatura entro il 30 agosto 2023 inviando la documentazione richiesta via mail all’indirizzo pozzigianni@libero.it. Ricevute le candidature, la segreteria del Premio predisporrà l’elenco con indicate le motivazioni a supporto della proposta di riconoscimento. Un estratto dello studio premiato sarà pubblicato sulla rivista “Terra e Gente 2023” mentre il Premio sarà consegnato in una successiva riunione. In quella circostanza i partecipanti terranno una relazione su una delle proprie tematiche di indagine.