Valico del Gaggiolo, scatta il controllo elettronico per il varco riservato in via Monte Generoso

Niente più scorciatoie per chi entra in Svizzera dal valico del Gaggiolo e per saltare la coda in dogana aveva l’abitudine di passare da via Monte Generoso, ovvero per il centro della frazione, ignorando il divieto di transito ai veicoli non autorizzati esistente da tempo e segnalato con appositi cartelli.

A partire da oggi, lunedì 7 novembre, il Comune di Cantello ha attivato i controlli elettronici sui veicoli in transito da via Monte Generoso e attraverso la rilevazione delle targhe potrà verificare se i mezzi che utilizzano il varco riservato sono in possesso dell’autorizzazione, concessa solo ai residenti nella frazione di Gaggiolo e ai veicoli registrati per il car pooling con almeno tre passeggeri a bordo.

Il provvedimento nasce per tutelare i residenti della frazione di Gaggiolo, come spiega il sindaco Chiara Catella: «Lo scopo del progetto è quello di ridurre il transito veicolare nel centro della frazione, facendo rispettare il divieto esistente da anni. Stiamo parlando di un flusso di circa 1500 veicoli al giorno che attraversavano il centro di Gaggiolo a partire dalle 4,45 del mattino e che già giovedì scorso, quando si è venuti a conoscenza del provvedimento, si erano praticamente dimezzati Non vogliamo, come qualcuno ha insinuato, fare cassa, ma far rispettare le regole, come la segnaletica che vieta il transito e che è già attiva da anni e tutelare chi a Gaggiolo ci vive ogni giorno. Per questo da questa mattina alle 6 e per tutta la settimana, ci sarà la nostra Polizia locale sul posto per informare e regolare il traffico. Se avessimo voluto fare cassa avremmo fatto partire i controlli e stop».

La prima mattinata di controlli è andata abbastanza bene, la presenza e le informazioni della Polizia locale hanno convinto i più a non usare la corsia riservata e di multe se ne sono viste poche. «Anche le preoccupazioni di chi temeva code fino all’Iper e un intasamento della via principale di accesso al valico sono state smentite – aggiunge Chiara Catella – Sia alle 6 che alle 7,30, quando ho verificato personalmente, c’è stato qualche rallentamento, ma nessun blocco».

Il Comune ricorda che sia i residenti di Gaggiolo sia gli utilizzatori del car pooling devono segnalare il proprio veicolo e la targa alla Polizia locale per poter essere inseriti nella banca dati ed evitare così di incorrere in sanzioni.

Sanzioni che, specifica il sindaco, riguarderanno unicamente il transito nella corsia indicata con strisce di colore giallo: da Gaggiolo centro sarà quindi possibile svoltare a destra per tornare verso la rotonda a biscotto senza incorrere nelle multe.

Il controllo elettronico degli automezzi sarà attivo 24 ore su 24 e tutti i giorni della settimana, e non sarà possibile applicare deroghe o spegniomenti programmati del rilevatore, quindi l’invito è di prestare la massima attenzione.

Per informazioni e per la segnalazione degli autoveicoli contattare la Polizia locale al numero 0332 419124 oppure via mail all’indirizzo polizialocale@comune.cantello.va.it