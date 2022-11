Vandalismi sulle auto parcheggiate in via Carcano a Varese

Danni alle auto parcheggiate in via Carcano a Varese. Lo denuncia una lettrice, vittima anch’essa degli atti vandalici che hanno danneggiato la sua auto. “Volevo avvisare che questa notte in via Carcano qualcuno ha piegato e rotto tutti i tergicristalli delle auto posteggiate compresa la mia”.

La lettrice afferma di aver avvisato la polizia.

Non è l’unico atto vandalico segnalato a Varese negli ultimi tempi. Verso la fine di settembre, ma nella zona di Valle Olona (Via Carcano invece si trova fra Biumo e le stazioni) vennero rotti specchietti e danneggiati altri veicoli in sosta, con indagini affidate ai carabinieri.