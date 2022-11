Varese: aperto il bando per l’assegnazione di abitazioni alle persone in difficoltà sociale ed economica

È aperto il bando per assegnare le abitazioni destinate ai servizi abitativi pubblici. I nuclei familiari residenti a Varese che si trovano in condizioni di indigenza e in possesso dei requisiti richiesti possono presentare domanda per gli alloggi disponibili.

Nel caso in cui non vi siano unità abitative adeguate alle caratteristiche e composizione del nucleo familiare, è possibile presentare domanda nel comune di svolgimento dell’attività lavorativa o in un terzo comune a scelta nell’ambito territoriale di riferimento, a condizione che siano comuni con una popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Per presentare la domanda c’è tempo fino alle ore 12 del 14 dicembre. I cittadini interessati a partecipare all’avviso possono prendere visione dell’avviso pubblico presente sul sito del Comune di Varese, oppure fissando un appuntamento all’Ufficio Alloggi del Comune di Varese in via Orrigoni 5, chiamando i numeri 0332 255843 o 0332 255819, oppure presso Aler Varese in via Monte Rosa 19, telefonando al numero 0332 8069236 o 0332 8069266.

Le persone potranno essere supportate nella presentazione della domanda da un apposito servizio fornito dal Comune di Varese e da Aler attraverso le postazioni telematiche nelle rispettive sedi e da personale dedicato, per informare ed assistere i richiedenti nella compilazione e trasmissione informatica della domanda.

Tutti i dettagli sono sul sito del Comune di Varese.