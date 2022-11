Da Varese a Bruxelles, è Maria Angela Danzì la nuova europarlamentare 5Stelle

La nuova europarlamentare del Movimento Cinque Stelle è un volto noto a Varese: si tratta infatti di Maria Angela Danzì, neo europarlamentare del M5S eletta nel collegio Nord Ovest, e già segretaria generale a Villa Recalcati tra il 2018 e il 2019. Danzì prende il posto di Eleonora Evi, divenuta alle recenti elezioni politiche deputata.

«Sono felice e orgogliosa di rappresentare da questo momento l’Italia al Parlamento europeo – Ha commentato la neoeletta – E sono contenta di farlo all’interno di una squadra, quella del Movimento 5 stelle, che è riconosciuta per competenza e impegno. Per mesi l’Unione europea ha voltato le spalle alle famiglie, alle industrie del Nord, alle piccole e medie attività produttive e commerciali. Il caro energia è stato colpevolmente sottovalutato e la speculazione ha trasformato in un business per pochi quelle che per molti sono solo tragedie e sacrifici. Inoltre, è assurdo che i Comuni italiani siano oggi costretti a spegnere le luci nelle periferie per risparmiare. Per invertire rotta bisogna ritornare allo spirito del Recovery Fund creando un nuovo programma europeo di emissione di debito che aiuti le imprese e rilanci gli investimenti nel rinnovabile per garantire autonomia energetica».

Maria Angela Danzì è nata a Librizzi, in provincia di Messina, il 5 luglio 1957, da papà muratore e mamma sarta. Dopo il completamento degli studi, con una laurea in scienze politiche, ha iniziato una rapida carriera all’interno delle amministrazioni comunali che l’ha portata porterà ai vertici di Comuni come Genova, Vigevano, Sesto San Giovanni, Brindisi, Novara, e poi alla Provincia di Varese.

Danzì ha fatto anche parte della Direzione Comando e Controllo del Dipartimento Protezione Civile Sisma Centro Italia. Come esperto Anci è membro del gruppo di lavoro ANAC, Aggiornamento Linee Guida Piano Nazionale Prevenzione della Corruzione – Governo del territorio, ed è stata insignita dal Presidente della Repubblica delle onorificenze di Grande Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana e Commendatore all’onore e al merito della Repubblica Italiana.

«Prendersi cura di cittadini e imprese – spiega – significherà anche comunicare le opportunità dei fondi europei sui territori, tutelare l’ambiente e contrastare in modo più incisivo le cause dei cambiamenti climatici. Avrò molta attenzione al mondo dei giovani, perché sono il nostro presente e il nostro futuro. Infine, il capitolo amministrazione pubblica: lavorerò sulla revisione della direttiva appalti mettendo a frutto l’esperienza professionale acquisita durante la mia carriera di segretario comunale di molte città italiane».