Varese celebra la Giornata dell’albero con 500 bambini e venti meli a Villa Mirabello

Oltre 500 bambini in rappresentanza delle scuole primarie di tutta la città di Varese hanno partecipato nella mattinata di lunedì 21 novembre alla manifestazione in Villa Mirabello con cui Varese celebra la Giornata dell’albero 2022. Ad accoglierli nel parco a monte dei Giardini Estensi 20 piccoli alberi di mela donati da Confagricoltura e che nei prossimi giorni saranno piantati dai bambini stessi nei giardini di tutte le scuole primarie della città, pubbliche e paritarie.

«Parte così un progetto di educazione ambientale e sull’economia circolare che coinvolgerà le scuole di ogni ordine e grado di Varese attraverso la partecipazione a giornate simboliche come questa», ha spiegato l’assessora alla Tutela ambientale Nicoletta San Martino citando ad esempio La giornata della Terra, quella delle api e la giornata del riciclo. Il progetto, coordinato dal Comune di Varese, sarà portato avanti con il supporto dell’associazione Creta onlus, Impresa Sangalli e Gev (Guardie ecologiche volontarie).

«Vi invito ad avere cura di questi alberi», ha detto il provveditore Giuseppe Carcano ai bambini mentre Giacomo Brusa di Confagricoltura e la Gev Giovanna hanno spiegato ai piccoli studenti storia e caratteristiche dell’albero di mele, dalle sue primissime origini nell’attuale Kazakistan alla coltura attuale con qualche indicazione su come aiutarlo a crescere al meglio.

«In questa Giornata dedicata all’albera, che celebriamo insieme davanti al Grande cedro del Libano della nostra città invito tutti voi bambini ad essere quotidianamente custodi della natura – ha aggiunto il sindaco Davide Galimberti – A volte capitano eventi climatici che mettono a repentaglio la vita persone e l’unico modo per prevenirli è tutelare la natura. In questo potete aiutare noi adulti a fare in modo che chi non rispetta la natura, grazie ai vostri consigli, possa imparare a farlo».

Esplicativo in questo senso lo spettacolo cui hanno assistito i bambini e portato in scena sul terrazzo di Villa Mirabello come palcoscenico dagli attori della Compagnia Splendordelvero dedicato ai cicli naturali, al riuso di quei materiali che sembrano scarti ma possono diventare risorse e allo stare bene in armonia con la Natura.

All’evento hanno partecipato i bambini di diverse classi delle elementari Bosco, Carducci, Baracca, Morandi, Cairoli, Manfredini e Maria Ausiliatrice.

La Giornata dell’albero proseguirà nei prossimi giorni nei giardini delle20 scuole primarie di Varese con la piantumazione dei meli. In più ad ogni scuola Impresa Sangalli consegnerà una compostiera per imparare a trasformare gli scarti alimentari in fertile concime per gli orti scolastici.