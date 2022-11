Barbara Gallavotti vince l’edizione 2022 del Premio Furia

E’ Barbara Gallavotti – biologa, giornalista e divulgatrice scientifica, responsabile della comunicazione dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, coautrice da oltre vent’anni di trasmissioni televisive di informazione e approfondimento come Superquark e Ulisse- a vincere l’edizione 2022 del Premio Furia, tra i primi riconoscimenti di calibro internazionale a tema ambiente ed ecologia, è promosso dal Comune di Varese in partenariato con la Società Astronomica Schiaparelli, e con la collaborazione di Università degli Studi dell’Insubria, ARPA Lombardia e il JRC di Ispra.

Si svolgerà, infatti, venerdì 25 novembre la giornata dedicata alla memoria di Salvatore Furia, con la consegna del riconoscimento intitolato a chi si è distinto nell’ambito della divulgazione e comunicazione di contenuti scientifici in tema di tutela dell’ambiente e di ecologia.

Alle ore 15 verrà messo a dimora un albero da frutto, un melo autoctono di una varietà antica, il primo albero con l’intento di creare un frutteto di piante autoctone antiche da dedicare alla memoria di Salvatore Furia. La piantumazione sarà nel Parco di Villa Baragiola, in prossimità della Dacia.

“Per l’edizione 2022 del Premio Furia viene premiata per la prima volta una donna, una divulgatrice scientifica che fa del mezzo televisivo lo strumento privilegiato per raggiungere anche giovani e bambini, per avvicinarli alle tematiche ambientali. I libri di Barbara Gallavotti si focalizzano sui fenomeni in campi che vanno dalla fisica, alla medicina, all’ambiente e alla storia della scienza, utilizzando mezzi di comunicazione adatti ad ogni pubblico – ha spiegato questa mattina l’assessora Nicoletta San Martino alla conferenza stampa di presentazione dell’evento – La scelta dell’albero da frutto, di una varietà antica e autoctona, ha inoltre l’obiettivo di creare un frutteto speciale intorno alla Dacia, per rinnovare la memoria del professor Furia con il premio a lui dedicato nel luogo in cui hanno sede i laboratori del Centro Geofisico Prealpino”.

Alle 18 in Salone Estense si terrà la conferenza “Illuminare meglio e risparmiare: una scelta possibile!”, realizzata in collaborazione con La Varese Nascosta, a cura di Diego Bonata e con la moderazione del giornalista Maurizio Melis.

“La nostra ottica è quella di sensibilizzare i più giovani rispetto all’inquinamento luminoso, sull’eccesso – ha affermato Paolo Musajo Somma, Presidente de La Varese Nascosta – A Varese noi abbiamo l’osservatorio, questo significa che l’inquinamento luminoso crea una maggior difficoltà per vedere stelle. Per questo abbiamo chiesto un anno fa di dedicare a Varese una giornata riguardante questo tema, che abbiamo intitolato “A rivedere le stelle”“.

Infine, alle 21, presso il Salone Estense di via Sacco 5, avverrà la Cerimonia di premiazione del Premio Ecologia Città di Varese Salvatore Furia e il Premio “Mario Pavan”, una borsa di studio intitolata ad un grande professore universitario unito a un rapporto di amicizia e collaborazione con Furia: un premio che ha l’intento di supportare l’attività dei giovani ricercatori. Il premio Pavan 2022 va al dottor Navarro Ferronato, che ha svolto la tesi dal titolo “Verso l’economia circolare nelle città in via di sviluppo. Un approccio integrato per la pianificazione di progetti di cooperazione internazionale”.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero e gratuito. E’ consigliata la prenotazione per la cerimonia di premiazione al link: https://www.eventbrite. it/e/biglietti-premio- ecologia-citta-di-varese- salvatore-furia-465576310277