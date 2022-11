Varese ko, mister De Paola: “Partita falsata dall’espulsione, i ragazzi hanno sudato la maglia”

DE PAOLA – «La partita è stata falsata dal rigore e l’espulsione: puoi anche dare fallo ma non ci sta il cartellino rosso. Poi penso che l’abbiamo giocata abbastanza bene, ci siamo messi 4-4-1 e poi nel secondo tempo abbiamo alzato il baricentro e trovato il rigore al 93′ ma non siamo stati bravi a chiuderla. Ferrario di solito fa sempre gol, ma è un periodo così. Alla fine abbiamo parlato anche con i tifosi che si aspettavano altro dopo le dichiarazioni dell’estate, è normale, però quando ho detto il primo giorno che bisogna resettare l’ho fatto con serenità. Dobbiamo essere umili, come oggi, aspettare dicembre e vedere se può arrivare qualcuno da centrocampo in avanti perché ci mancano quei giocatori che attaccano uno contro uno e possono darti qualcosa di più.

DE PAOLA 2 – «Sono molto contento di quello che hanno dato i ragazzi e di quelli che sono entrati; hanno lottato e sudato la maglia come avevamo detto nella presentazione del match. Nei momenti difficili si vedono gli uomini e oggi hanno dimostrato di avere gli attributi. È una battuta d’arresto, ma siamo sulla strada buona perché stiamo lavorando alzando la condizione; oggi è stata una gara intensa, siamo partiti forti trovando il vantaggio e poi siamo stati condizionati da quell’episodio. Attraverso il lavoro e la coesione, se riusciamo a trovare il legame tra tifosi, squadra e città otterremo buoni risultati».

FERRARIO – «Cinque anni fa ho sbagliato l’ultimo rigore. Ma so che può capitare, volto pagina e guardo avanti. Abbiamo fatto una buona partita, sicuramente meritavamo di più e anche di fare punti. Il carattere lo abbiamo sempre messo, oggi forse eravamo messi meglio in campo ma gli episodi determinano le partite. Abbiamo battagliato, creato qualche occasione e purtroppo il mio rigore parato. Fa parte del gioco, guardiamo avanti consapevoli di essere un buon gruppo che lavora ogni giorno e sono convinto che presto arriveranno anche i punti e le vittorie»

MAPELLI – «I tifosi non sono contenti e non lo siamo neanche noi. Quello che penso è che se stiamo uniti tutti tra squadra, ambiente e società, ne usciremo. Siamo un gruppo di uomini veri e oggi lo abbiamo dimostreato: abbiamo giocato per quasi tutta la partita con l’uomo in meno, non commento l’episodio, dimostrando di stare n partita per 90′ e rischiando di riprenderela all’ultimi minuto».

GAZO – «Meritavamo forse qualcosa in più per la fatica che abbiamo fatto, stando compatti anche nei momenti di difficoltà. Stiamo lavorando tanto, duro e bene e siamo sicuro che questo periodo duro finirà. Anche oggi le piccole cose hanno fatto la differenza. Anche il rigore e l’espulsione non posso giudicare, ma arrivava da una rimessa laterale che potevano gestire sicuramente meglio con maggiore attenzione».