A Varese la 20esima edizione del Congresso Regionale della Società Scientifica di Medicina Interna FADOI

Sono in programma per sabato 26 novembre la 20° edizione del Congresso Regionale della Società Scientifica di Medicina Interna FADOI ed il 17° Congresso Regionale dell’Associazione Nazionale Infermieri Medicina ANÍMO che si svolgeranno in un unico evento a Varese nella Villa Napoleonica di Ville Ponti.

Il Prof. Francesco Dentali, Direttore di Dipartimento di Area Medica di ASST-Sette Laghi, nonché Presidente eletto di FADOI, è il Responsabile Scientifico dell’evento con il Prof. Sergio Antonio Berra ed interverrà sul tema delle recenti acquisizioni terapeutiche in materia di Arteriopatia Obliterante. Il Congresso rappresenta un’importante occasione per discutere delle più importanti novità medico-infermieristiche.

La Società FADOI è nata nel 1995 con l’intento di promuovere lo sviluppo delle conoscenze medico-scientifiche e della ricerca clinica nell’ambito della Medicina Interna, mentre la Società ANÍMO dal 2005 promuove lo sviluppo professionale degli infermieri ed il miglioramento dell’assistenza nell’area medica.

L’evento avrà inizio alle ore 8:15 con un avvio congiunto FADOI e ANÍMO a cui farà seguito la Sessione FADOI che tratterà le tematiche: cardiovascolare, scompenso cardiaco con confronti tra esperti, arteriopatia obliterante ed una sessione dedicata ai casi clinici in cui sarà premiato il caso clinico più votato. A conclusione sarà, inoltre, eletto il nuovo Consiglio Direttivo.

ANÍMO tratterà parallelamente argomenti quali la governance dei processi e dei professionisti, la cura ed assistenza nell’instabilità cronica distinguendo fra autocura e nuove tecnologie per lo scompenso cardiaco, le comunicazioni difficili e il fine vita e il Wound care.