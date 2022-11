Il Varese lavora duro per reagire. Intanto alla società si avvicina un nuovo partner

Il mercoledì del Città di Varese si è svolto su due campi, che alla fine si sono ritrovati al Centro Sportivo delle Bustecche. Da una parte la squadra che, sotto la guida di mister Luciano De Paola, prepara la prossima gara di campionato di domenica 13 novembre contro il Sona. Per la gara contro i veronesi mancherà il difensore Mattia Monticone, espulso nel corso della sconfitta contro il Villa Valle, ma rientrerà Valerio Pinto dalla squalifica e potrebbe scattare anche l’ora della prima convocazione per Gianluca Piccoli.

Prevendita già aperta, come di consueto, anche online:

I biglietti sono acquistabili in prevendita fino alle 23:59 di sabato 12 novembre attraverso la piattaforma Diyticket.it (qui il link), mentre sabato sarà possibile acquistarli al botteghino in via Vellone a partire dalle 13:00, con l’ingresso al pubblico previsto per le 13:30.

PREZZI

16 euro tribuna centrale, 12 euro in tribuna laterale (10 euro ridotto per i minori di 16 anni e over 70), 8 euro settore distinti (6 euro per i biglietti ridotti). Per l’acquisto in prevendita è previsto un euro di diritti.