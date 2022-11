Varese, lavori notturni di Enel sulla strada per il Campo dei Fiori

I lavori previsti da Enel sulla strada che porta al Campo dei Fiori saranno svolti in orario notturno nei giorni precedentemente stabiliti. Lo ha comunicato il Comune di Varese che ha spiegato come il cantiere non sarà attivo di giorno, come inizialmente programmato, ma sarà aperto tra le ore 22 e le 6 del mattino seguente.

L’intervento sarà effettuato tra lunedì 14 e venerdì 18 novembre, tra lunedì 21 e venerdì 25 e da lunedì 28 a mercoledì 30 novembre. La chiusura riguarderà circa 400 metri di strada, nel tratto compreso tra via del Ceppo/largo Schiavetta sino alla sottostazione elettrica. Si tratta di un intervento di ripristino della linea considerato fondamentale per evitare possibili blackout.