Varese sconfitto ancora, mister De Paola: “Situazione difficile, facciamo sempre gli stessi errori”

Non è stata una buona giornata per il Varese e anche per mister Luciano De Paola, che si trova a commentare un’altra sconfitta da quando è alla guida dei biancorossi. «Facciamo sempre gli stessi errori – esordisce l’allenatore -. Facciamo gol, rimettiamo in piedi una partita difficile e poi per un fallo stupido abbiamo preso un altro gol. È successo anche nelle altre gare, è colpa dell’attenzione. Qua tutto pesa, si va in difficoltà perché un momento così, bisogna stringersi. Ci alleniamo tutta la settimana a marcare e poi perdiamo l’uomo in area.

«Io più che allenare tutta la settimana e mettere la squadra in campo in una certa maniera non posso fare – prosegue il tecnico -. Oggi nei primi minuti abbiamo sbagliato due buone occasioni e poi al primo soffio di vento ci mettiamo paura e andiamo in difficoltà. C’è poco da fare: cercare di capire perché succede, ma capitava anche prima con Rossi e Porro.

In 15 anni che subentro una situazione così non l’ho mai subita. Di solito appena arrivo metto a posto la difesa e oggi giocavo con 4 vecchi. Se poi però non riusciamo a fare delle letture tutto diventa difficile. Il 10 del Sona ha fatto gol perché si è trovato tutto solo, senza nessuno che lo marcava. Siamo tutti delusi, io per primo, ma non penso che il problema sia l’allenatore, ma essere concentrati e pensare che in area bisogna marcare. La testa è pesante, il bel gioco non arriva, ed è difficile giocare con qualità».

È tornato al gol Roberto Cappai, anche se la sua marcatura oggi è risultata inutile: «Sono felice per il gol ma dispiace per la sconfitta, l’ennesima. Non riusciamo a trovare la svolta a questa stagione. Dobbiamo fare tutti un esame di coscienza, più che altro per cercare di andare avanti con la coscienza pulita. Se diamo tutto in campo possiamo andare in giro a testa alta»