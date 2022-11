Varese sconfitto, De Paola: “Non ha funzionato niente, squadra senza anima

Il Varese subisce un’altra sconfitta ed è sempre più vicina al fondo della classifica. Mister Luciano De Paola spiega il 2-0 preso a Ponte San Pietro: «Non ha funzionato niente. Ho parlato coi ragazzi ma non abbiamo anima: una squadra che lotta per salvarsi deve avere un altro atteggiamento. Siamo in grandissima difficoltà perché non riusciamo a prendere la seconda palla, fare due passaggi, ci facciamo gol da soli. Si pensava che i problemi erano altri, invece mentalmente non riusciamo a uscire da questa situazione. Qua non c’è rabbia, non c’è fame; forse non abbiamo capito che stiamo lottando per non retrocedere. Martedì ci troveremo con la società e vedremo».

Truosolo: «È stata una partita negativa sotto tanti aspetti. Dobbiamo fare meglio perché il nostro obiettivo è salvarci e continuando così non è facile. In settimana tutti diamo il massimo ma ogni domenica c’è qualcosa che non va e non so spiegare il perché».

Premoli: «Senza dubbio è un momento difficile. Abbiamo provato a iniziare con il giusto piglio ma alla prima difficoltà poi rinunciamo a giocare. Non ci sono alibi: dobbiamo lavorare per uscire da questa situazione perché non siamo questi. Stiamo vivendo male questo posto di classifica, ma dobbiamo svoltare in qualche modo e rialzarci

Pastore: «Una partita che si commenta da sola. Siamo in difficoltà, non ci sono scuse. Stiamo dando tutto ma non gira. Siamo incazzati noi in primis e ci mettiamo la faccia davanti a tutti. Non stiamo dando delle buone risposte e non posso che dire che lotteremo. Io personalmente ci metto anima e cuore».