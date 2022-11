Varese, servono i tre punti. De Paola: “Faremo una grande partita”

Varese e Sona a inizio campionato avevano obiettivi di vertice e invece, dopo le prime 10 gare di campionato, la sfida di campionato in programma al “Franco Ossola” – domenica 13 novembre alle ore 14.30 – si è trasformata in uno scontro salvezza tra i biancorossi quartultimi e i veneti ultimi.

A presentare la gara è il tecnico dei varesini Luciano De Paola: «Ci siamo leccati le ferite per la partita di domenica scorsa con il Villa Valle – le parole raccolte dall’ufficio stampa biancorosso – dove abbiamo preso due gol su due letture sbagliate: i ragazzi hanno lavorato bene, con la giusta concentrazione e attenzione e c’è da fare altrettanto la domenica in partita. In campo siamo messi bene però non siamo ancora riusciti a mettere a posto i dettagli. Domani avremo di fronte una squadra che era stata costruita per fare un altro tipo di campionato; hanno dei problemi e dobbiamo cercare di creargliene ancora di più. Quando si gioca per la salvezza bisogna capire che ogni contrasto deve essere una battaglia, e ora vedo questo spirito anche in allenamento. Domani credo che faremo una grande partita».

Tra i convocati non ci sarà Mattia Monticone, espulso settimana scorsa e quindi squalificato, mentre saranno a disposizione sia Valerio Pinto, che al contrario rientra dalla squalifica, sia Gianluca Piccoli, finalmente a posto dopo il lungo problema muscolare: «Ho parlato a Piccoli: per me sarebbe anche potuto partire dall’inizio, invece lo impiegheremo a gara in corsa. Non gioca una partita da cinque mesi e arriva da un lungo infortunio: giusto così. Disabato giocherà da mezzala mentre ho solo un dubbio su chi schierare dall’inizio tra Goffi e Pinto».

DIRETTAVN – Il racconto della partita è già iniziato su VareseNews (guarda qui). Potrete seguire la gara, azione per azione, sul nostro liveblog, commentando in tempo reale o con l’hashtag #DirettaVn sui social.