Il Varese sfida il Villa Valle, De Paola: “Lavoriamo sui dettagli che fanno la differenza”

Dopo la sconfitta contro l’Arconatese della settimana scorsa, il Varese ha saputo reagire andando a conquistare una vittoria che fa morale, in Coppa Italia, in casa della Varesina. Un piccolo passo al quale si spera possa seguire un buon cammino, che domenica 6 novembre (fischio d’inizio alle ore 14.30) passerà da Villa d’Almè – in provincia di Bergamo – in casa del Villa Valle.

E dopo lunghi mesi, fortemente volute dallo stesso mister Luciano De Paola, sono tornate le conferenze stampa pre-partita. L’allenatore biancorosso ha così anticipato quella che sarà la prossima gara, la decima di campionato: «Affronteremo una formazione che arriva da sette risultati utili consecutivi e che è stata costruita per fare un campionato importanti. Noi stiamo lavorando per creare un gruppo forte e tutti i giorni ci alleniamo per migliorare le piccole cose, quei dettagli che alla fine fanno la differenza. È normale che tutti, noi, i giornalisti e la città, ci si aspetta che la squadra faccia un filotto importante. Andiamo là per sudare la maglia e portare a casa un risultato positivo».

«Vincere in casa della Varesina – prosegue mister De Paola – è stata una soddisfazione, ma bisogna capire che in questo momento siamo una realtà che cerca di uscire da una situazione negativa e dobbiamo farlo con il coltello tra i denti e con attenzione sulle situazioni, che possono essere una palla inattiva o una marcatura. Dobbiamo essere più furbi e cinici, ma sono convinto che possiamo fare un bel lavoro. È normale che gli obiettivi dichiarati all’inizio non siano realizzabili».

«Ho un paio di dubbi per la formazione – conclude il tecnico biancorosso -, anche perché si sono fatti male Bigini e Boni in settimana. Ferrario è rientrato ma non è ancora al massimo; valuteremo. Aspettiamo anche altri giocatori importanti per noi come Piccoli, che per me è il più forte in rosa, e poi ho già detto alla società che dal mercato mi aspetto almeno un paio di esterni che sappiano saltare l’uomo».

SERIE D GIRONE B – X GIORNATA

Domenica 6 novembre: Arconatese – Brusaporto; Breno – Caronnese; Desenzano – Ponte San Pietro; Casatese – Virtus CBG; Real Calepina – Folgore Caratese; Seregno – Sporting Franciacorta; Sona – Alcione; Varesina – Lumezzane; Villa Valle – Varese.

CLASSIFICA: Lumezzane 22; Arconatese 19; Varesina 17; Brusaporto, Villa Valle 15; Alcione, Casatese, Sporting Franciacorta 14; Seregno , Virtus CBG 13; Ponte San Pietro 12; Folgore Caratese 10; Varese 9; Real Calepina, Desenano 8; Caronnese 7; Sona 5; Breno 3.