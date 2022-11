A Varese si parla di donne nella mitologia greca per raccontare la leadership al femminile

La Fidapa BPW Italy sezione di Varese, con il patrocinio di Fidapa Distretto Nord Ovest, Comune di Varese, Rotary Club di Sesto Calende – Angera “Lago Maggiore” organizza il dibattito “Leadership femminile tra Giustizia e Guerra – esempi dalla mitologia greca“, a partire dalla presentazione del libro di Naouma Kourti “Homer’s Wives: Clytemnestra”.

L’appuntamento è in sala Montanari Via dei Bersaglieri 1 a Varese mercoledì 23 novembre 2022 alle 17.30, ad ingresso libero.

All’incontro interverranno Renata Castelli Presidente Fidapa BPW Italy sezione di Varese, Rachele Capristo Presidente FIDAPA BPW Italy Distretto di Nord Ovest, Rossella Dimaggio Assessora ai Servizi Educativi Comune di Varese, Paola Biavaschi Docente di Diritto Romano e Diritti dell’Antichità presso l’Università degli Studi dell’Insubria di Varese, Naouma Kourti Autrice di “Homer’s Wives triology”.

Naouma Kourti è nata ad Atene nel 1966 e ha studiato Ingegneria in Germania. Ha lavorato nel mondo accademico e nella ricerca scientifica in Germania, Stati Uniti e Italia. È entrata a far parte della Commissione Europea nel 1996, lavorando in vari

progetti di ingegneria che vanno dalla sicurezza nucleare, alla sicurezza delle infrastrutture critiche, all’applicazione della pesca diventando, nello specifico, capogruppo e pioniera nell’uso del telerilevamento per l’identificazione dei pescherecci che esercitano illegalmente. Nel 2014/15 è stata professoressa associata della Georg Mason University VA USA in materia di ricerca sulle tecnologie di sicurezza. Dal 2016 al 2021 è stata viceresponsabile dell’unità “Innovazione tecnologica per la sicurezza”.

Ha aperto la strada a un esperimento teatrale “Feeling Science” basato sulla vita delle scienziate del JRC (Centro Comune di Ricerca della Comunità Europea) di Ispra, uno spettacolo innovativo presentato nell’ambito della rassegna “PAROLA DI DONNA 2022″. Nella sua carriera scientifica si è interessata ai temi della leadership femminile. Ha ripreso la sua vecchia passione per la scrittura per raccontare le storie delle donne della mitologia greca.“Homer’s wives: Clytemnestra” è l’ultimo volume di una trilogia che comprende “Homer’s wives: Helen” (2017) e “Homer’s wives: Penelope” (2019).