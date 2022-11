Varese-Venezia, spareggio per l’alta quota in una Masnago bollente di passione

Chi vince si insedia nel gruppo di testa, chi perde avrà l’occasione di riprovarci ma dovrà allungare il suo percorso. Di certo la partita tra Openjobmetis e Umana Venezia (anticipata alle 19 di sabato 19 novembre) sarà un appuntamento molto interessante per numerose ragioni a partire, naturalmente, dalla classifica che alla vigilia vede appaiate le due squadre (con Trento) al quarto posto. Alle spalle, quindi, solo del trio composto dalle due grandi favorite Virtus e Milano e dall’ottima Tortona di Ramondino.

Il primo confronto del match riguarda la netta diversità tra le due formazioni: da una parte una delle realtà più consolidate della Serie A, la Reyer diretta per il settimo anno da Walter De Raffaele, terza invitata al “ballo delle grandi” cui ha avuto accesso con i due storici scudetti del 2017 e del 2019. Un team che ama controllare il gioco, sfruttare i pivot (sempre scelti con tonnellaggi importanti) e colpire dall’arco con quel Michael Bramos che è uno dei simboli della squadra. Dall’altra parte c’è invece la Varese di Matt Brase, spumeggiante e imprevedibile per gli avversari ma talvolta anche per se stessa, nel bene e nel male.

Due filosofie e due rose diverse che – secondo spunto interessante – rappresentano aziende concorrenti sul mercato, seppure in buoni rapporti: di qua l’Openjobmetis di Rosario Rasizza (e Marco Vittorelli), di là l’Umana di Luigi Brugnaro che danno vita a un duello fatto di tweet e freddure reciproche sempre sperando che a spuntarla siano i propri beniamini. E ancora: Varese e Reyer rappresentano due storie cestistiche lunghe e affascinanti, basti pensare che gli orogranata hanno appena compiuto 120 anni di vita societaria, anche se inizialmente si è dedicata alla ginnastica come accadeva a quei tempi. Infine, entrambe schierano in regia un De Nicolao: il “nostro” Giovanni l’anno scorso fece il diavolo a quattro per emergere contro il fratello maggiore Andrea, a sua volta varesino di residenza. Anche per questa sfida familiare la partita di sabato sera sarà speciale.

PIENONE A MASNAGO

Tutti questi motivi di interesse, uniti a una buona attenzione dell’ufficio marketing (la promozione per under 30 è andata a gonfie vele) e naturalmente all’entusiasmo suscitato dalla Openjobmetis porteranno a Masnago un vero e proprio pienone. Non sarà tecnicamente un “tutto esaurito” (basti pensare ai posti vuoti nel settore ospiti dove sono attesi tifosi ma non in gran numero) ma si va verso quella direzione: venerdì mattina la Pallacanestro ha annunciato di aver scavalcato quota 4.200 spettatori, il record stagionale (4.349 con Trento) sarà senza dubbio abbattuto e probabilmente all’Enerxenia Arena arriveranno circa 4.500 persone. Cassiere soddisfatto e palazzetto che si annuncia bollente per spingere Brown e compagni tra le prime quattro del campionato: difficile pronosticare qualcosa del genere due mesi fa.

REYES CONTRO REYER

Brase tornerà ad avere a disposizione anche Justin Reyes (foto in alto): l’ala americana ha saltato due partite (Treviso e Scafati) per un infortunio a un muscolo del polpaccio ma lo staff medico – che lo aveva immediatamente fermato per accertamenti – ha potuto sfruttare la pausa per le Nazionali. Reyes ha quindi svolto un percorso personale che gli ha permesso di recuperare dal malanno e di non perdere più di tanto la forma fisica: per battere una squadra come Venezia ci sarà bisogno anche di lui, magari in versione Reggio Emilia dove Justin fu decisivo nel finale di gara con un paio di canestri fuori dagli schemi. L’Umana aveva cinque giocatori in nazionale (Spissu, Moraschini, Tessitori, lo spagnolo Sima e l’uruguagio Granger) e De Raffaele ha dovuto lavorare proprio sul ristabilire l’unità dopo giorni a ranghi ridotti.

RICORDIAMOCI DI…

Abbiamo parlato di storia e non possiamo dimenticare che, in un confronto lungo (finora) 99 partite, ce ne sono anche due particolarmente dolorose per la Pallacanestro Varese. Quelle contro la Scaini Venezia che prima costrinse i biancorossi alla prima retrocessione e che poi, l’anno successivo, impedì l’immediata risalita in A1 sbancando Masnago in entrambi i casi. Erano le primavere del ’92 e del ’93, sembrò l’inferno. Ma dalle ceneri di quelle squadre rinacque come l’araba fenice la Varese di Dodo Rusconi e poi di Charlie Recalcati e sappiamo tutti come andò a finire.

DIRETTAVN

La partita della Enerxenia Arena sarà raccontata, azione dopo azione, dal nostro giornale con un live già a disposizione dei lettori da venerdì e offerto da Confident. All'interno notizie, curiosità, statistiche e il sondaggio-pronostico pre-partita.