Il varesino Ottavio Missoni sarà al via del Rally Dakar 2023 tra le moto

In attesa di scoprire l’elenco definitivo degli iscritti al Rally Dakar 2023, è ufficiale almeno la partecipazione di un pilota varesino. Si tratta di Ottavio Missoni, nipote del grande stilista di cui porta lo stesso nome ma anche motociclista off-road di buon livello con, alle spalle, diverse esperienze in gare fuoristrada anche impegnative. Missoni aveva ipotizzato la sua presenza nel raid più famoso e importante del mondo nello scorso luglio, quando proprio a Varese – nella sede di MV Agusta – ci fu la presentazione italiana della Dakar. (nella foto)

Ora la sua partecipazione è ufficiale e a renderlo noto – nel corso di Eicma – è stato lo stesso Ottavio sui propri canali social. Il pilota varesino ha ottenuto un piazzamento importante nel recente Andalucia Rally nel quale è stato 12° nella classifica assoluta della classe Rally2 in sella a una Honda 450. La gara spagnola fa parte di quelle denominate “Road to Dakar” e il risultato ha ulteriormente spinto Missoni verso il suo esordio dakariano. Un sogno che si avvera.

«Sin da ragazzino il mio sogno più grande é stato quello di partecipare a questa gara, quando da giovane motociclista fantasticavo guardando i mezzi Lucky Explorer partire dagli stabilimenti Cagiva alla volta di Parigi per questa grandissima avventura. E proprio il mio spirito di avventura é ciò che mi spinge a mettermi alla prova in nuove sfide, alzando sempre l’asticella».

Il primo pensiero a cui dedicare la partecipazione è stata per il padre Vittorio, scomparso in un incidente aereo nei Caraibi nel gennaio 2013. «Mio padre é stata la prima persona a mettermi su una moto, il mio partner di tanti chilometri in sella, con lui un giorno avremmo voluto fare qualcosa del genere insieme purtroppo però il destino ha voluto diversamente. Ma lui é stata anche la persona che mi ha insegnato ad inseguire i propri sogni e qui il destino non può farci nulla. Così ho deciso di provarci! Chi non conosce la Dakar non ha idea della quantità di sacrifici che bisogna fare solo per tentare di esserci, tempo-famiglia-denaro, inoltre bisogna superare un processo selettivo legato ai risultati sportivi ottenuti in diverse gare».

Nel gennaio 2023 la Dakar si disputerà – per la quarta volta – sulle piste desertiche dell’Arabia Saudita: in programma ci sono 14 tappe da percorrere tra la località di Yanbu, sede della partenza, a Jeddah dove sarà posto il traguardo. Lo start è previsto per il giorno di San Silvestro, il 31 dicembre ’22 mentre la corsa terminerà il 15 gennaio. Si tratta della 45a edizione della Dakar che è organizzata come sempre dalla ASO (Amaury Sport Organisation).