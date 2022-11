A Vedano Olona partono i lavori per il ripristino della rotonda del Marone

A Vedano Olona sono iniziati i lavori per il consolidamento della sponda sopra la rotonda del Marone, da cui nel settembre 2021 erano caduti sassi e terra. Una piccola ma pericolosa frana che aveva portato alla chiusura della strada per un paio di giorni, con grandi disagi per la circolazione.

Vista l’impossibilità di un intervento immediato si era poi deciso di riaprire la strada con viabilità modificata della carreggiata che dalla Varesina lungo la strada provinciale 65 porta in paese.

La situazione è rimasta immutata per 14 mesi e ora, finalmente, il via ai lavori da parte della Provincia.

Dopo l’abbattimento degli alberi pericolanti e la rimozione dei sassi che minacciavano di cadere sulla strada, una squadra di operai specializzati sta posando una grande rete per trattenere ulteriori movimenti franosi.

Un intervento reso spettacolare dall’estrema pendenza della riva, che costringe gli operai a lavorare quasi in verticale agganciati a corde di sicurezza.