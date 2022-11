Il Vharese è campione d’Italia di basket per disabili intelletti

Medaglia d’oro inattesa ma orgogliosamente messa al collo per il Vharese – si pronuncia “Varese con l’H”, la società presieduta da Anna Sculli che si occupa di sport per persone disabili intellettivo-relazionali.

A Ferrara, in occasione delle finali nazionali Fisdir (la Federazione che gestisce questi atleti) la squadra di pallacanestro del Vharese ha vinto il torneo cucendosi lo scudetto sulle maglie. Percorso netto quello dei ragazzi allenati da coach Andrea Tavian che hanno vinto tutti gli incontri disputati sino alla finale disputata con Biella: 69-60 il risultato finale con Matteo Galli votato miglior giocatore.

Il torneo è iniziato con un successo con gli amici dell’Acquarello privi di Latif, il miglior giocatore che era impegnato (in prestito) proprio con un’altra squadra del Vharese in una amichevole contro una formazione di giocatori normodotati. Successo netto per i biancorossi con il duo Panti-El Kouzztite sugli scudi per la determinazione messa in campo, per i rimbalzi del primo e per le palle recuperate del secondo. 49-25 il punteggio finale.

Nel secondo match i varesini hanno affrontato i sardi di Villacidro, altro club con cui c’è una amicizia profonda e duratura (indimenticabile il torneo organizzato da loro con annesso grande pranzo in agriturismo). Match più combattuto del previsto ma questa volta le prove di Simone Pravettoni e di Steven Piemonte, autore dei canestri decisivi, hanno dato il successo al Vharese (46-40) e la qualificazione alla finale.

Ultimo atto come detto contro Biella in un orario insolito (9,45) che non ha agevolato i giocatori. Piemontesi ben disposti e guidati da un giocatore con grandi doti tecniche e atletiche ma biancorossi pronti a giocare di squadra. Sugli scudi il capocannoniere del torneo Matteo De Marchi e capitan Matteo Galli oltre a Daniel Gurgitano autore di canestri importanti nel break decisivo. Il risultato finale parla chiaro: 69-60, il Vharese è campione d’Italia Fisdir.