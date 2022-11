In via San Martino a Varese l’albero di Natale che ricicla le mascherine

Candidi angioletti pendono dai rami dell’albero di Natale in via san Martino, a Varese, nella vetrina di 23&20-Nani Studio, il negozio che unisce i servizi dei due fratelli Milani, Sonia (organizzatrice di Eventi) e Matteo (Fotografo).

Ma se vi avvicinate e guardate bene, vi renderete conto che quelle splendide decorazioni natalizie hanno un che di familiare, ricordano qualcosa che è stata la nostra salvezza e la nostra tortura per almeno due anni e mezzo.

Quegli angeli bianchi e dorati sono infatti mascherine inutilizzate, trasformate in decorazioni dalle sapienti mani di Barbara “Speedycreativa” Parietti, che collabora da anni nell’associazione di Sonia con i suoi laboratori di riciclo creativo e ha “accettato la sfida” di rendere alcune delle mascherine “avanzate” (chi non ne ha nei cassetti, comprate magari a pacchi da 50?) dai tempi più duri del lockdown in un segno di gioia e speranza.

L’albero è già pronto dall’8 novembre, perchè è stato realizzato qualche giorno prima della festa di san Martino, che per la centrale via del centro storico è il vero inizio dell’inverno e delle vacanze natalizie: «Da tempo con Barbara cercavamo un riciclo creativo delle mascherine, per poter chiudere un cerchio e aprirne un altro – ha commentato Sonia Milani – Voleva essere il nostro segno di speranza e pace. Per noi di 23&20 si apre anche un anno importantissimo dal punto di vista numerologico: il 2023 è una cifra speculare per la nostra associazione. E l’angelo, che si è creato spontaneamente già nei primi tentativi di riuso delle mascherine, era il simbolo migliore che potevamo chiedere».