Il “Viaggio tra le stelle e l’infinito” degli alunni di Gazzada Schianno in mostra a Villa De Strens per #ioleggoperché

Decine di bambini e ragazzi accompagnati dalle loro famiglie hanno partecipato all’inaugurazione della mostra “Sogni, desideri, passioni – Viaggio tra le stelle e l’infinito” nella mattinata di sabato 5 novembre a Villa De Strens, nella sede del Comune di Gazzada Schianno, dove rimarrà allestita per tutta la settimana, in occasione della manifestazione #ioleggoperché.

Ispirata ai 100 anni dalla nascita della grande astrofisica e divulgatrice italiana Margherita Hack, la mostra è stata realizzata dai bambini della scuola primaria Cagnola e dai ragazzi della secondaria di primo grado Volta dell’ Istituto comprensivo di Gazzada Schianno, con il sostegno della Biblioteca comunale.

«Lavori bellissimi sul sistema solare che affrontano il tema dello spazio dal punto di vista scientifico con diverse riflessioni personali sull’aspetto emotivo, con pensieri e attese dei nostri studenti che sono altrettanto importanti e vanno letti, capiti e ascoltati», ha detto la preside Angela Botta durante l’inaugurazione.

Accanto a lei anche il sindaco Paolo Trevisan e il consigliere Claudio Tosetto, tra i primi a visitare la mostra con la guida attenta ed esaustiva dei ragazzi della secondaria a spiegare plastici, pannelli e mappe ma anche cartelloni e libri a tema, tutti realizzati da loro ed esposti in sala biliardo, al primo piano di Villa De Strens.

Qui la mostra resterà allestita fino al 13 novembre, per tutta la durata della manifestazione #ioleggoperché, in cui sarà possibile donare libri alla biblioteca scolastica. Libri che gli alunni consultano o prendono in prestito per approfondire i loro studi, crescere, conoscere nuove storie e nuovi mondi e realizzare lavori come quelli in mostra.

Le librerie gemellate con le scuole di Gazzada Schianno sono Potere ai bambini e Libreria degli Asinelli, entrambe a Varese.

La mostra sarà visitabile nella serata di giovedì 10 novembre, dalle ore 18 alle 20 (in occasione dell’evento con intermezzo musicale per le premiazioni degli studenti della secondaria) e sabato 12 novembre dalle ore 10.30 alle 12.30.