Vicoli e cortili di Cazzago Brabbia illuminati dalle lanterne di San Martino dei bambini

Bambini a spasso di sera per vicoli e cortili di Cazzago Brabbia, lanterne alla mano, per celebrare San Martino con poesie e letture itineranti dal cortile della scuola primaria Pascoli di Cazzago Brabbia e Inarzo, con insegnanti e genitori.

«San Martino è tradizionalmente la festa della luce interiore – ha detto Marzia Giorgetti, coordinatrice di plesso, aprendo la manifestazione di venerdì 11 novembre – Nella tradizione contadina l’11 novembre finiva l’anno agricolo, data della svinatura e inizio del periodo invernale, quando la terra accoglie nel suo grembo quei semi che daranno nuova vita nella primavera futura. San Martino esalta la luce interiore della carità e dell’empatia verso gli altri, rappresentando questi valori morali e civici che sono esempio per tutti noi e per le comunità in cui viviamo».

Le feste, così come le fiabe, aiutano a rientrare nel mondo fantastico legato alla tradizione, «per questo è importante far sì che i bambini possano vivere intensamente questi momenti – spiegano le maestre – li ritroveranno da adulti, portandoli sempre con sé e trasformandoli in forze di crescita e di relazione sociale».

San Martino Umido e freddo spunta il mattino,

ed a cavallo va San Martino. Quand’ecco appare un mendicante,

lacero e scalzo vecchio e tremante. Il cavaliere mosso a pietà,

vorrebbe fargli la carità

Ma nella borsa non ha un quattrino,

e allora dice: “Oh poverino!

Mi spiace nulla io posso darti,

ma tieni questo per riscaldarti”. Divide in due il suo mantello,

metà ne dona al poverello. Il sole spunta e brilla in cielo,

caccia la nebbia con il suo velo E San Martino continua il viaggio,

sempre allietato dal caldo raggio. “Cammino con la mia lanterna e la mia lanterna con me. Là in alto splendono le stelle, qui sotto splendiamo noi…

San Martino è la festa che prepara il cammino verso la luce interiore del Natale.

La lanterna è simbolo di tutto ciò che cerca chiarezza, che cerca di comprendere e superare quanto c’è nell’oscurità.