I vigili del fuoco di Laveno lanciano una raccolta fondi: “Aiutateci a comprare un fuoristrada”

Una raccolta fondi per comprare un fuoristrada per l’anticendio boschivo. A lanciarla è l’associazione Vigili del Fuoco Volontari di Laveno Mombello, così da dotare la sede di un moderno mezzo fuoristrada, dotato di un serbatoio idrico e una pompa ad alta pressione e poter intervenire anche nelle zone più impervie.

«Nei prossimi mesi organizzeremo diverse iniziative di raccolta fondi, ci troverete sul lungolago dove verranno messe delle casette per il Natale, verrà realizzato un calendario e stiamo pensando ad una giornata proprio dedicata ai pompieri», raccontando dalla sede di Via Professor Monteggia.

Per l’anno 2022/2023 Regione Lombardia ha destinato al corpo fondi per 35mila euro che verranno utilizzati per coprire la maggiore parte delle spese per l’acquisto del mezzo, mentre per i 10mila euro mancanti viene chiesto l’aiuto di tutti. «Un mezzo per noi indispensabile», spiegano i vigili del fuoco, «soprattutto in un periodo in cui l’emergenza incendi ha visto un considerevole aumento. La provincia di Varese ha visto crescere del 97% il numero di eventi di questo tipo, di norma succedono nella stagione invernale, ma a causa della scarsità di precipitazioni estive, nel corso del 2022 ci sono stati diversi episodi anche in estate. Complessivamente nel corso del 2022 sono letteralmente “andati in fumo” ettari di superficie boschiva oltre a campi con grave danno per l’ambiente, l’agricoltura e l’incolumità dei residenti che in alcuni casi sono stati costretti ad evacuare le proprie abitazioni».

Un mezzo dunque, indispensabile. «Con l’aiuto del bando di Regione Lombardia nel 2019 abbiamo già acquistato un modulo idrico composto da serbatoio e pompa ad alta pressione per un costo di circa 10000 euro. Tale attrezzatura è già in dotazione al distaccamento di Laveno e pronto per far parte di questo progetto, ed essere montato sul fuoristrada», spiegano e concludono: «Chiedendo a tutte le risorse territoriali un piccolo aiuto. Ci rivolgiamo alle istituzioni locali, Comuni, Comunità Montane , organizzazioni ed associazioni, aziende del territorio e privati cittadini. Chiunque può darci una mano contribuendo così ad un progetto concreto».