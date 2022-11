Villa Carlotta supera i 200 mila visitatori e corona una stagione ricca di mostre ed eventi

Charles Yang (32 anni) e la moglie Tina Yang (29 anni), newyorkesi in luna di miele sul Lago di Como, sono i visitatori che durante il lungo ponte di fine ottobre hanno permesso a Villa Carlotta di raggiungere e superare i 200 mila ingressi da inizio 2022. Un risultato che arriva a coronamento di una stagione ricca di eventi, mostre e che segna finalmente il ritorno alla normalità.

Le proposte continuano anche nelle prossime settimane, con una serie di visite guidate alla mostra “Canova, novello Fidia” (24 settembre – 11 dicembre 2022), con cui Villa Carlotta chiude le celebrazioni per i 200 anni dalla morte di Antonio Canova. Le visite, a cura della direttrice Maria Angela Previtera e della conservatrice Elena Lissoni, si svolgeranno su prenotazione il mercoledì e il sabato, a partire dal 9 di novembre. Le visite del sabato (12, 19, 26 novembre), a cura della direttrice Maria Angela Previtera, saranno un viaggio alla scoperta del legame tra il divino interprete del neoclassicismo e il massimo scultore dell’antichità, attraverso un affascinante percorso che unisce antico e moderno, memoria e immaginazione. Affronteranno alcune tematiche specifiche le visite infrasettimanali, curate da Elena Lissoni: mercoledì 9 novembre protagonista sarà “La figura femminile dall’antichità a Canova”; mercoledì 16 novembre si indagherà “Il mestiere dello scultore, dall’antichità a Canova”; infine mercoledì 23 novembre la visita sarà sul tema “La scultura in grandi e piccole dimensioni”.

Altri due importanti appuntamenti sono quelli di venerdì 4 novembre, con la posa nel parco di cinque targhe per il Giardino dei Giusti Lario Intelvese, e la speciale visita guidata “Le Ville della Tremezzina ieri e oggi: Carlotta, Mainona e Balbianello” del 5 novembre, che coinvolge oltre a Villa Carlotta anche Villa Del Balbianello e il Museo del Paesaggio del Lago di Como, proposta realizzata nell’ambito del PIC – “Piano Integrato della Cultura. Un tesoro di territorio”, promosso da Regione Lombardia e sostenuto dalla Camera di Commercio di Como-Lecco. Non mancheranno poi nel mese di dicembre, in vista delle festività, le proposte a tema natalizio con due giornate di aperture straordinarie: il 10 e l’11 dicembre. Destagionalizzazione e collaborazione con tutto il territorio sono dunque i temi chiave di questo periodo dell’anno, durante il quale la Villa sarà sempre visitabile su prenotazione, festività natalizie comprese.

Il ricco programma di attività per famiglie, bambini e adulti si aggiunge all’ampia offerta di proposte per le scuole, pubblico da sempre molto affezionato a Villa Carlotta, a cui i servizi educativi si rivolgono con visite guidate e laboratori esperienziali in grado di avvicinare i più piccoli a questo immenso patrimonio botanico, storico e artistico.

Un patrimonio che nel corso del 2022 è stato ammirato anche da alcuni visitatori illustri, fra cui la Principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie, che è stata a Villa Carlotta nel mese di ottobre, Alessandro Baricco e Stefano Mancuso, protagonisti di una bellissima serata durante il festival Fiesta!, e le decine di giornalisti italiani ed internazionali, fotoreporter e influencer che hanno visitato il parco e il museo in questi mesi, partecipando anche ai vernissage e alle anteprime delle mostre che hanno scandito il calendario di tutta stagione.

Villa Carlotta è sempre visitabile su prenotazione, anche durante le festività natalizie. Per informazioni e prenotazioni si può scrivere una mail a: segreteria@villacarlotta.it