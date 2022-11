A Villa Della Porta Bozzolo di Casalzuigno torna il mercatino di Natale

A Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno torna “Sotto l’albero – Mercatino, laboratori e sapori d’inverno”. Una mostra mercato di prodotti artigianali ed enogastronomici – in programma per sabato 26 e domenica 27 novembre nel bene del Fai-Fondo Ambiente Italiano- in cui trovare regali di natale particolari, curiosi e solidali. Tante idee regalo per vivere la magia del Natale in modo unico e indimenticabile.

Particolare attenzione sarà dedicata alle delizie della buona tavola con vendita e degustazione di vini, collezioni di spezie, panettoni artigianali, gustose specialità regionali, dolci, the e raffinati prodotti di erboristeria dal Trentino e olii pregiati. Una sezione sarà interamente dedicata agli amanti del giardino con le piante della stagione invernale e le decorazioni da esterni. E inoltre, laboratori creativi a tema per adulti e bambini. Come sempre, sarà possibile cogliere l’occasione per visitare la villa e il suo giardino.

Sul sito www.villadellaportabozzolo.it è possibile trovare tutte le informazioni e i prezzi.