La satira “gentile” di Morgione, a Villa Mirabello una mostra con le sue vignette

È la bella cornice di Villa Mirabello di Varese ad ospitare la mostra intitolata semplicemente “Morgione” e dedicata a Gaspare Morgione, autore, giornalista, illustratore e vignettista. Visibile fino al 20 novembre è inserita nel programma di Glocal , il festival del giornalismo organizzato da VareseNews e comprende cinquanta opere selezionate dall’archivio di famiglia, andando ad omaggiare un autore di grande ironia e sensibilità.

Galleria fotografica A Villa Mirabello l’inaugurazione della mostra dedicata a Gaspare Morgione 4 di 11

«Sono molto contento di aver accolto il suggerimento arrivato da tante persone ed essere qui oggi ad inaugurare questa mostra. – commenta l’assessore alla Cultura del Comune di Varese, Enzo Laforgia: «La satira è un genere che in Italia non abbiamo accetto per anni come una forma di giornalismo, mentre abbiamo una tradizione importante, anche in questo territorio. La satira di Gaspare Morgione in particolare, ha sempre avuto un elemento distintivo, era educata. Morgione era un grande giornalista e commentatore per immagini, senza l’aggressività della penna e dello stile che ha caratterizzato una certa satira politica. Possiamo dire che le vignette di Gaspare Morgione erano come editoriali, capaci di commentare i grandi fatti».

La mostra ha il patrocinio del comune di Varese e il sostegno di Anmig Varese ed suddivisa in tre macroargomenti: ambiente, politica e società. Una esposizione che vuole essere un omaggio a un uomo e ad un artista che ha raccontato con grande finezza e ironia il nostro tempo e territorio. Considerato tra i giornalisti un vero maestro, Morgione ha lasciato alla comunità un’eredità di sapienza e sorrisi. Nato a Lanciano nel 1930, è scomparso a Varese nel 2015 dove ha lavorato e vissuto per quasi tutta la vita. È stato per molti anni vignettista e condirettore del quotidiano locale “La Prealpina”. Per le sue opere – scritte e disegnate – ha ricevuto numerosi riconoscimenti a livello regionale e nazionale come il Premio Andersen di Sestri Levante. Ha collaborato con diversi quotidiani tra cui “Il Tempo”, “Avvenire”, “Il Giorno” e “VareseNews”.

Nell’ambito del Festival Glocal, il giorno 11 novembre, alle 9 nella sala di VareseVive (via San Francesco 26, Varese) è in programma l’incontro dedicato alla sua opera e al tema del limite nella satira. Sono previsti gli interventi dei giornalisti Fausto Bonoldi e Gianni Spartà insieme con Luigi Bona, direttore del Museo del Fumetto di Milano, e i vignettisti Athos Careghi e Yama. L’incontro sarà moderato dal vicedirettore di VareseNews, Michele Mancino che ha curato anche l’allestimento e i contenuti della mostra dedicata a Morgione.

L’incontro è libero e gratuito, aperto a tutti. Riconosce crediti per la formazione permanente dei giornalisti. Qui tutte le informazioni.