A Villa Oliva a Cassano Magnago un Natale dedicato al benessere

Domenica 20 novembre l’associazione Armonia, proporrà un evento olistico e non solo. Spazio anche ai laboratori per i bambini. Tutto il programma

Domenica 20 novembre 2022, nella suggestiva villa Oliva a Cassano Magnago, l’associazione Armonia, con occhi e cuore al Natale, proporrà un evento olistico e non solo, dove si potrà comprare un regalo completamente fatto a mano oppure per il proprio benessere.

I partecipanti potranno visitare i numerosi espositori, provenienti da tutta la Lombardia e da altre regioni, in una vera “mostra mercato” in grado di soddisfare tutti i gusti ed interessi per la varietà di proposte racchiuse in un percorso sensoriale condito di luci e profumi avvolgenti.

Si troveranno prodotti naturali, oggettistica artigianale, terapie e trattamenti, massaggi e tanto altro del settore beauty e benessere.

Quest’anno vi sarà la possibilità di cimentarsi nel corso “Yoga della risata“, tenuto dall’insegnante Lucia Enrici, inizio alle ore 10.00 e proseguimento fino alle 13.00, che sarà una intensa esperienza tecnica di consapevolezza e crescita personale per rispondere al claim: “Ho voglia di essere felice ogni volta che mi va”.

Un posto speciale è stato riservato ai bambini con l’evento nell’evento “Armonie di Natale Bimbi”, dove un intreccio di laboratori, di letture emozionali e la costruzione della scatola della felicità chiuderà il pomeriggio.

PROGRAMMA:

Ore 9.30 Apertura della Mostra Mercato

Dalle ore 10.00 alle ore 13.00 Yoga della Risata

Ore 15.00 Inaugurazione di Armonie di Natale Bimbi

Ore 15.30 Yoga della risata Kids

Ore 16.30 Vivilibro, letture interattive tra emozioni, colori e parole narrate

Ore 17.00 Letture Natalizie

Ore 17.30 Lettura e Laboratorio per realizzare la propria scatola della felicità

Ore 19.30 Chiusura dell’evento

Le Organizzatrici Antonella Gagliardi e Sara Toniolo hanno dichiarato: “Dopo l’evento Armonie in Villa di ottobre, abbiamo allestito un evento Olistico Natalizio per accompagnare i cittadini alla scoperta del benessere coinvolgendoli con lo spirito del periodo di festività in arrivo. Siamo ritornate in villa Oliva in quanto non potevamo pensare ad un’altra location nel Comune di Cassano Magnago paragonabile per storia e bellezza, per ricevere i visitatori e valorizzare il nostro territorio.

Grande attenzione è stata riservata ai bambini attraverso le attività a loro dedicate con la speranza di un coinvolgimento attivo delle famiglie per trasportarle all’interno di un momento di felicità condiviso con i propri cari e con gli altri partecipanti”.

“Saremo qui ad accogliervi con la nostra sensibilità e il nostro spirito innovativo, insieme a tutti gli espositori e professionisti che non aspettano altro che incontrare una nutrita platea di visitatori per anticipare e condividere con loro un periodo di festa particolarmente bello e suggestivo per tutti: il Natale. Quando il sogno diventa realtà, si materializza e diventa Armonie di Natale”