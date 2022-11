A Ville Ponti di Varese la prima fiera dell’innovazione di Cna Lombarida

Si terrà giovedì 24 novembre al Centro congressi Ville Ponti/Villa Napoleonica in Piazza Litta, 2 a Varese Innovation Fair, un momento di crescita e di confronto di saperi, di condivisione e di consapevolezza organizzato da CNA Smart Club e promosso da CNA Varese.

La manifestazione, che prevede uno spazio espositivo per le startup, un momento di confronto con ospiti prestigiosi come Ivana Pais, Marco Piccolo Reynaldi e Mauro Nodari e la premiazione delle migliori start up lombarde che partecipano al premio Cambiamenti di CNA, ha come obiettivo quello di creare un Ecosistema di startup innovative attraverso la contaminazione tra i vari attori che interverranno all’evento.

La fiera ospiterà la finale regionale del Premio Cambiamenti, la sesta edizione del premio di CNA nazionale che riconosce e valorizza il coraggio delle nuove imprese italiane, capaci di esprimere innovazione ed essere portatrici di cambiamento: protagoniste della giornata saranno infatti le 20 startup innovative selezionate dalle CNA lombarde.

«Visto il trend in costante crescita, abbiamo deciso di investire sul Premio e costruire un evento che desse alle start-up un momento di concreta visibilità agli occhi di esperti e investitori: l’Innovation Fair – sottolinea Luca Mambretti, presidente di CNA Varese – Un unicum a Varese, ma anche la prima fiera dell’innovazione di CNA in Lombardia. Per cui dobbiamo ringraziare l’intuizione di CNA Smart Club, società condivisa con CNA Como Lario Brianza che promuove l’avvio delle Start Up dei nostri territori».

Il Programma della giornata prevede alle 10 l’apertura dell’area espositiva, alle 11 si terrà il convegno “Modelli del fare innovazione” che vedrà tre importanti relatori: Marco Piccolo Reynaldi – CEO della Reynaldi srl, una delle sette ambasciatrici dell’economia civile 2022, che parlerà de “Il valore di impatto sociale”; Mauro Nodari – CIO Techno srl, responsabile sviluppo prodotti e innovazione della società che si occupa di connettività avanzata, che spiegherà come “Innovare non è aggiornare” e Ivana Pais – Professoressa ordinaria di Sociologia economica all’Università Cattolica, una tra le maggiori ricercatrici sul tema degli ecosistemi sostenibili, che affronterà il tema “Relazioni in circolarità, l’ecosistema innovativo”.

Nel pomeriggio è prevista l’apertura dei lavori del Premio Cambiamenti, che culminerà alle 16.30 con la premiazione delle tre migliori start up lombarde, candidate alla finale nazionale di Roma. Il contest, organizzato e gestito da CNA in partnership con altri soggetti e il forte coinvolgimento delle imprese e dei territori, è oramai alla sua sesta edizione. E’ rivolto a tutte le neo-imprese nate dopo il 2018 e vuole premiare la migliore startup d’Italia, raccogliendo le candidature provenienti da tutto il territorio nazionale (www.premiocambiamenti.it). In Lombardia, quest’anno, sono state oltre 168 le imprese candidate, le varesine selezionate sono state 18.

L’Innovation fair è aperto al pubblico: sono attesi in particolare imprenditori e investitori, ma anche studenti medi e universitari e tutti coloro che hanno interesse all’innovazione di impresa. È consigliato iscriversi all’apposito link di Eventbrite.

IL PROGRAMMA

10:00 – Apertura area espositiva e saluti:

Davide Galimberti Sindaco di Varese, Fabio Lunghi Presidente della Camera di Commercio di Varese, Guido Guidesi assessore allo sviluppo economico di Regione Lombardia, Giovanni Bozzini presidente di Cna Lombardia, Luca Mambretti presidente di CNA Varese

11:00 – Convegno: Modelli del fare innovazione

• Marco Piccolo Reynaldi- CEO Reynaldi srl – Il valore di impatto sociale

• Mauro Nodari – CIO Techno srl – Innovare non è aggiornare

• Ivana Pais – Professoressa ordinaria di Sociologia economica all’Università Cattolica – Relazioni in circolarità, l’ecosistema innovativo

Modera Roberta Tajè, direttore CNA Varese

12:30 – Chiusura Convegno

14:00 – Apertura lavori Premio Cambiamenti Stefano Binda – Segretario CNA Lombardia

Luca Iaia – responsabile marketing CNA Nazionale Daniele Parolo – Vice Presidente CNA Nazionale Pitch delle 20 start up finaliste

Modera: Silvia De Marino, responsabile marketing CNA Lombardia 16:30 – Premiazione