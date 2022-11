Vincenzo Remine lascia il Partito Socialista per aderire ai Liberalsocialisti

Vincenzo Remine annuncia pubblicamente la sua decisione di lasciare il Partito Socialista Italiano

Comunico il mio abbandono al partito socialista italiano dopo la conclusione del consiglio nazionale.

Il Psi non è riuscito a cogliere l’obiettivo che si era posto di allargare l’offerta politica del centrosinistra attraverso una forza autonoma e popolare.

Le ultime decisioni politiche prese dal partito a livello nazionale in occasione delle elezioni politiche nazionali non hanno trovato la mia condivisione; scelte che hanno causato la disfatta elettorale e la scomparsa dal Parlamento del PSI,eclissatosi dietro al simbolo del PD e una vaga definizione di Italia democratica e progressista, nonostante il congresso avesse dichiarato che il logo avrebbe dovuto richiamare al PSE. Nessun riferimento , contravvenendo ai patti di coalizione da parte del PD, di un richiamo all’appartenenza al socialismo e ai suoi valori.

Nel mio collegio al Senato della Repubblica ho appoggiato e fatto campagna elettorale convintamente per uno dei soli dodici candidati socialisti alle elezioni,il dott.Orlando Rinaldi, che ha comunque ottenuto un buon risultato, personale e di coalizione.

Il socialismo è di sinistra, ma ciò non vuol dire appiattirsi agli altri partiti di quell’area,ci discute e confronta con loro mantenendo la propria totale autonomia e indipendenza di giudizio e azione,consapevoli della propria diversità. Un altro argomento è la questione delle alleanze elettorali,che riguarda anche la Lombardia, che a mio avviso e di molti altri compagni deve escludere qualsiasi accordo coi pentastellati e non escludere a priori un confronto con il cosiddetto Terzo Polo ,formato da Azione e Italia Viva.

Sono e resto socialista per cultura e tradizione e quindi ho deciso di aderire ai Liberalsocialisti per l’Italia, il Partito di ispirazione socialista democratico, popolare, riformista e liberale fondato da Antonino Destefano, già segretario generale della Uil di Varese e Segretario nazionale dei chimici dello stesso sindacato.

Vincenzo REMINE