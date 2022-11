Violenza contro le donne, convegno ai Molini Marzoli di Busto Arsizio

La violenza contro le donne viene definita come “qualsiasi atto di violenza di genere che provoca o possa provocare danni fisici, sessuali o psicologici alle donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia che si verifichi nella vita pubblica o privata” (Nazioni Unite, Vienna, 1993)

Oggi dalle ore 14.00 a Busto Arsizio presso la Sala Tramogge dei Molini Marzoli si terrà un incontro aperto a tutta la cittadinanza e agli Avvocati dell’Ordine di Busto Arsizio per parlare di violenza di genere non come eccezione ma come un problema strutturale diffuso, anche nel settore culturale.

Un appuntamento organizzato da ASST Valle Olona con la partecipazione dell’Associazione SiCura ODV ed il patrocinio del Comune di Busto Arsizio. Un programma ricco, dove si avrà una visione a 360° della violenza di genere: dagli aspetti medico-legali a quelli sanitari, dagli aspetti di intervento delle Forze dell’Ordine, a quelli psicologici e culturali, agli aspetti giuridici e agli interventi del Legislatore a supporto del fenomeno.

Un momento per accrescere la consapevolezza e la sensibilità su queste tematiche, in modo da avviare un cambiamento culturale e sociale.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.